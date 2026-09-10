الوصل يُبقي صراع القمة مفتوحاً بين العين والجزيرة

أبقى الوصل صراع الصدارة مفتوحاً بين العين والجزيرة، بعدما فرض التعادل 2-2 على «الزعيم» في الجولة الخامسة من دوري المحترفين، اليوم الخميس، في الوقت الذي أهدر فيه الجزيرة نقطتين بتعادله 1-1 مع ضيفه النصر.

وكان العين والجزيرة قد دخلا الجولة الخامسة وهما يتقاسمان صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة، قبل أن يتعثر الفريقان في الجولة ذاتها، ليظل الصراع على القمة مفتوحاً، دون أن يتمكن أي منهما من توسيع الفارق عن الآخر.

وأوقف الوصل سلسلة انتصارات العين عند 14 فوزاً متتالياً في دوري المحترفين، وهي واحدة من أطول سلاسل الانتصارات في تاريخ المسابقة، لكنه في المقابل لم يتمكن من إنهاء سلسلة الفريق الخالية من الهزائم في جميع المسابقات، بعدما حافظ العين على سجله دون خسارة للمباراة الـ28 على التوالي.

وشهدت المباراة تقلبات واضحة في النتيجة، إذ بادر العين بالتسجيل عن طريق عبدالكريم تراوري في الدقيقة 33، قبل أن يدرك الوصل التعادل سريعاً بواسطة نيكولاس خيمنيز، بعد خمس دقائق فقط.

وعاد الوصل ليقلب النتيجة لمصلحته مع بداية الشوط الثاني، عندما سجل مهدي طارمي الهدف الثاني في الدقيقة 53، ليضع أصحاب الأرض تحت ضغط البحث عن التعادل، وهو ما تحقق في الدقائق الأخيرة بواسطة البديل فالنتين لازارو، الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 82، وأنقذ العين من الخسارة الأولى له في الدوري هذا الموسم.

وأكد التعادل استمرار الصراع على صدارة الدوري، بعدما فشل العين والجزيرة في استغلال الجولة الخامسة لتوسيع الفارق، فيما أظهر الوصل قدرته على مقارعة فرق القمة، خصوصاً بعد عودته من ملعب المتصدر بنقطة ثمينة.