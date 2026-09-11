العين والوصل يتعادلان.. ولازارو وبوفتيني غير راضيَين عن الأداء

أكد لاعب العين، فالنتين لازارو، أنه عاش مشاعر متناقضة عقب مباراة فريقه أمام الوصل، بين فرحة الهدف الذي سجله، والحزن بسبب انتهاء اللقاء بالتعادل (2-2)، مشيراً إلى أن «الزعيم» لم يقدم أفضل مستوياته، لكنه أظهر روحاً قتالية مكّنته من العودة إلى المباراة.

وأنقذ لازارو العين من الخسارة أمام الوصل، بعدما سجل هدف التعادل قبل ثماني دقائق من نهاية المباراة، التي أُقيمت، أمس، في الجولة الخامسة من دوري المحترفين.

وقال اللاعب في تصريحات عقب اللقاء: «المشاعر مختلطة، لكن الحقيقة أن العين لم يقدم أفضل مستوياته، وأظهر فقط روحاً قتالية مكّنته من العودة في النتيجة»، وأضاف: «إنها مباراة صعبة والمشاعر غريبة، بالطبع أنا سعيد بالهدف وبأننا نجحنا في العودة وتحقيق التعادل، لكن بشكل عام لسنا راضين، لأننا كنا نريد الفوز، خصوصاً أننا نلعب على أرضنا»، وأشار إلى أن العين لم يقدم المستوى المأمول، وقال: «لم نقدم أفضل كرة قدم لدينا، الوصل سجل من أول فرصة حقيقية له تقريباً، وجاء هدفه الثاني نتيجة خطأ فردي ارتكبناه، وبالتالي جعلنا المباراة صعبة جداً على أنفسنا»، وتابع: «تحدثنا بين الشوطين وقلنا إنه حتى إذا لم نقدم أفضل كرة قدم لدينا، يمكننا إظهار الروح والقتال حتى النهاية والإيمان بقدرتنا على العودة، وهذا ما قدمناه بالفعل، وخلقنا العديد من الفرص التي كان بإمكاننا من خلالها تحقيق الفوز».

وكان الوصل أوقف سلسلة انتصارات العين، التي بلغت 14 فوزاً متتالياً في دوري المحترفين، وأضاع عليه فرصة الانفراد بصدارة الدوري، بعدما تعادل معه (2-2)، أمس، على استاد هزاع بن زايد.

وكان العين البادئ بالتسجيل عن طريق عبدالكريم تراوري في الدقيقة 33، قبل أن يدرك الوصل التعادل بوساطة نيكولاس خيمينيز في الدقيقة 38. ومنح مهدي طارمي الوصل هدف التقدم في الدقيقة 53، قبل أن يتمكن فالنتين لازارو من تسجيل هدف التعادل للعين في الدقيقة 82.

من جانبه، أبدى مدافع الوصل، سفيان بوفتيني، عدم رضاه عن تراجع فريقه إلى الخلف بعد تسجيل الهدف الثاني، وضياع فرصة حسم النتيجة لمصلحته، وقال بوفتيني عقب المباراة: «مباريات العين دائماً تكون قوية، وأنا أحب هذه المواجهات التي تشهد ندية وكلاسيكو حقيقياً، وتكون فيها كرة القدم والتركيز حاضرين من الطرفين. أنا سعيد بالمستوى الذي قدمناه، لكنني حزين بعض الشيء من الشوط الثاني، لأننا كنا نستطيع تسجيل الهدف الثالث وحسم المباراة»، وأضاف: «في الشوط الأول كانت لدينا ردة فعل قوية، سجلنا هدفاً، ثم نجحنا في العودة والتعادل، وبعد ذلك ضغطنا على المنافس، وحتى نهاية الشوط كنا الأفضل والأكثر ضغطاً واستحواذاً على الكرة، وكنت أتمنى أن نستمر بالطريقة نفسها في الشوط الثاني، خصوصاً بعد تسجيل الهدف الثاني».