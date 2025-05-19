النصر يقتنص كلباء بصعوبة

خرج النصر فائزاً بصعوبة أمام مضيفه كلباء، عقب فوز "العميد" بنتيجة (3-2)، اليوم الإثنين، في افتتاح الجولة الـ 25 (قبل الأخيرة) في دوري أدنوك للمحترفين ليرفع النصر رصيده إلى 38 نقطة في المركز السادس مؤقتاً، فيما تجمد رصيد كلباء عند 31 نقطة في المركز التاسع.

وقدم النصر أداءً لافتاً في الشوط الأول، بعد بداية سريعة استطاع من خلالها "العميد" افتتاح التسجيل في الدقيقة الخامسة عبر ركلة حرة نفذها البرازيلي ماتيوس دي أوليفيرا تلقاها البونسي سمير مميسيفيتش داخل منطقة الجزاء، ويرسلها بحركة مخادعة بالكعب لتسكن الزاوية اليمنى لحارس مرمى كلباء سلطان المنذري.

وعاد نجم ماتيوس دي أوليفيرا للسطوع مجدداً في الدقيقة 12، بتسجيله للهدف الثاني للنصر، بعد أن سدد ماتيوس كرة مخادعة من خارج منطقة الجزاء، لم يتمكن المنذري من صدها، لتحمل الدقيقة 45 عنون الهدف الثالث للنصر، إثر هجمة مرتدة استثمرها بنجاح السويسري السويسري هاريس سيفيروفيتش سددها بنجاح على يسار الحارس المنذري.

وضغط كلباء مع انطلاق الشوط الثاني، لينجح سريعاً في تقليص الفارق في الدقيقة 48 عبر الإيطالي دانيل بيسا بتسديدة ناجحة من داخل منطقة الجزاء على يسار حارس النصر أحمد شامبيه، قبل أن يثمر ضغط كلباء مجدداً في الدقيقة 83 عن الهدف الثاني، بعد تسيدة قوية لعلي سالمين من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك على يمين شامبيه