بوهندي: اللاعبون توّجوا جهود الموسم بإنجاز آسيوي مستحق

عبّر عضو مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم، جمال بوهندي، عن سعادته الكبيرة بفوز الشارقة بلقب «دوري أبطال آسيا للأندية 2»، مشيراً إلى أن لاعبي الفريق توّجوا جهود موسم كامل بهذا الإنجاز المستحق، واصفاً المباراة النهائية أمام فريق ليون سيتي السنغافوري بالتاريخية.

وقال جمال بوهندي في تصريحات إعلامية عقب المباراة: «أهنئ الجميع بفوز الشارقة باللقب الآسيوي، كما أن الجمهور يستحق كل الشكر والثناء، باعتبار أن بعضهم حضروا إلى الملعب لدعم الفريق بمبادرات شخصية».