رسمياً.. الظفرة ودبا يصعدان من «الهواة» إلى «المحترفين»

تأهل فريقا دبا والظفرة للعب في دوري ادنوك للمحترفين الموسم المقبل بعد أن ضمنا الحصول على المركزين الأول والثاني على لائحة ترتيب فرق دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، إذ أصبح رصيد دبا 53 نقطة في الصدارة بفوزه على مضيفه الذيد (2-0)، فيما احتل الظفرة المركز الثاني برصيد 51 نقطة بعد تعادله مع فريق الإمارات (2-2) في الجولة 28، اليوم السبت.

ويأتي صعود دبا والظفرة قبل جولتين من ختام منافسات دوري "الهواة"، مستفيدان من خسارة الفجيرة أمام العربي (1-2) ليتجمد رصيده عند 42 نقطة، بينما أصبح رصيد العربي 46 نقطة وتبقت له مباراة واحدة.

وسجل هدفي دبا خالد عبدالله (10)، والبرازيلي ديوغو دا سيلفا (35)، وفي المباراة الثانية فقد سجل للظفرة مدافع فريق الإمارات سالم سيف خطأ في مرماه (12)، والعماني فارس الجابري (75)، فيما أحرز هدفي "الصقور" البرازيلي برونو بايو في الدقيقة (8)، و الغامبي الفوسيني جاساما (90+6).

ويعد صعود دبا الى دوري المحترفين الرابع منذ تدشين عصر الإحتراف، بعدما كان قد تأهل أعوام 2012، 2015، و2022، في وقت يعتبر الصعود الثالث للظفرة بعد عامي 2008، و2012.

نتائج الجولة 28 لدوري الدرجة الأولى

حتا – الجزيرة الحمراء (1-2)

غلف اف سي – غلف يونايتد (1-1)

مجد – الحمرية (1-1)

العربي – الفجيرة (2-1)

الذيد – دبا (0-2)

الإمارات – الظفرة (2-2)