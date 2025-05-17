طموحات آسيوية ومكاسب مالية وأرقام شخصية.. أهداف متبقية في آخر جولتين بالدوري

لا تزال الاثارة في ذروتها والتنافس على أشده في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم وذلك على الرغم من حصول شباب الأهلي على لقب المسابقة رسميًا، وحسم صراع البقاء بهبوط العروبة ودبا الحصن إلى دوري الدرجة الأولى، إذ أن المقاعد المؤهلة لمسابقتي دوري أبطال آسيا «النخبة» ودوري أبطال آسيا «2» لم تحسم حتى الآن، وسط سباق لا يقل سخونة على تحسين المراكز في جدول الترتيب، إذ يرتبط نصيب كل نادٍ من الجوائز المالية بموقعه النهائي عند خط النهاية، إلى جانب أرقام شخصية بين اللاعبين.

وبحسب اللائحة التي نشرها الموقع الرسمي لرابطة دوري المحترفين، فإن تتويج شباب الأهلي بلقبي الدوري وكأس رئيس الدولة في الموسم أهله مباشراً إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، كما ان وصيف الدوري سيحصل على مقعدًا مباشرًا أيضًا في البطولة القارية ذاتها.

ولن تقتصر المنافسة على المركز الثاني فحسب، بل إن صاحب المركز الثالث يتأهل للمشاركة في الملحق الآسيوي المؤهل لدوري النخبة، في حين يذهب المقعد الخاص بدوري أبطال آسيا 2 إلى الفريق الذي يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب.

ومع تبقي جولتين على نهاية الموسم، انحصرت المنافسة على هذه المقاعد بين الشارقة (الثاني – 45 نقطة)، والوحدة (الثالث – 44 نقطة)، والوصل (الرابع – 43 نقطة) والعين (الخامس – 40 نقطة)، وتُقام الجولة الخامسة والعشرون على مدار ثلاثة أيام (الاثنين، الثلاثاء، والخميس)، على أن تنطلق الجولة السادسة والعشرون (الختامية) يوم الجمعة، وتُستكمل يومي السبت 24، والأحد 25 من شهر مايو الجاري.

ومن المرتقب أن تصل وتيرة الإثارة إلى ذروتها في الجولة الأخيرة من البطولة، حيث يلتقي الشارقة مع الوصل في مواجهة مباشرة قد تلعب دوراً حاسماً في تحديد مصير الفريقين القاري. وستكون المباراة بمثابة قمة من العيار الثقيل، خصوصاً وأن نتيجتها ستؤثر بشكل مباشر على توزيع البطاقات الآسيوية.

ولا يقتصر التنافس في المراحل المتبقية من الدوري على البطاقات القارية فحسب، بل يمتد ليشمل الصراع على المراكز المتقدمة في وسط الجدول، حيث تسعى الأندية إلى إنهاء الموسم في مركز يضمن لها عوائد مالية أعلى وفقًا للجوائز التي تقدمها الرابطة.

ووفقًا للمادة 61 – الفقرة 1 من لائحة المسابقة، فإن الجائزة المالية النهائية تُحدد وتُعلن عبر خطاب تعميمي تصدره الرابطة بعد نهاية الموسم، وتُرسل إلى جميع الأندية المشاركة. علماً أنه جرى الكشف من قبل بداية الموسم عن قيمة الجائزة المالية التي سينالها البطل والمقدرة بـ 55 مليون درهم، والتي حصدها فريق شباب الأهلي، بصفته بطلًا للمسابقة.

وعلى مستوى الأرقام الشخصية، فإن التنافس على لقب هداف الدوري لا يزال مفتوحا، إذ يتصدر لاعب فريق العين، التوغولي لابا كودجو القائمة بـ 19 هدفا، ويأتي من خلفه لاعب كلباء، الإيراني مهدي قائدي ولاعب الوحدة، السوري عمر خريبين بـ 15 هدفاً لكل لاعب.

ويعتلي قائمة صانعي الأهداف، لاعب فريق العين، الباراغوياني أليخاندرو كاكو بـ 9 أهداف، ويأتي من خلفه لاعب كلباء، الإيراني مهدي قائدي، ولاعب العين بندر الاحبابي، ولاعب عجمان وليد ازارو ولاعب الوصل علي صالح بواقع 7 أهداف لكل لاعب.

. بطل الدوري والوصيف سيحصلان على مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما سيتأهل صاحب المركز الثالث للمشاركة في الملحق الآسيوي المؤهل لدوري النخبة.

. لاعب العين التوغولي لابا كودجو يتصدر قائمة الهدافين ب 19 هدفاً، يليه لاعب كلباء الإيراني مهدي قائدي، ولاعب الوحدة، السوري عمر خريبين ب 15 هدفاً لكل منهما.

. 55 مليون درهم، سيحصدها فريق شباب الأهلي، بصفته بطلًا لمسابقة الدروري.