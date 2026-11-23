أكد مدافع شباب الأهلي، البلجيكي يوت فيليكس فانس، أن الفوز على عجمان 3-1 جاء في توقيت مهم لفريقه، بعد سلسلة من النتائج السلبية خلال الأسابيع الماضية، مشيراً إلى أن «فرسان دبي» كان بحاجة ماسة إلى استعادة نغمة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث في الجولة التاسعة من دوري المحترفين.

وقال فانس لـ«الإمارات اليوم»: «لم يكن أمامنا خيار آخر سوى تحقيق الفوز، بعدما مررنا ببعض النتائج السلبية، ولذلك كانت العودة إلى الانتصارات والحصول على النقاط الثلاث أمراً مهماً للغاية بالنسبة لنا، خصوصاً أننا نعرف أن لدينا نقاطاً يجب تعويضها في الدوري من أجل الاقتراب من فرق المقدمة».

وأضاف: «سعداء جداً بالأداء الذي قدمناه، وبالنتيجة التي حققناها، وربما جعلنا المباراة أكثر صعوبة على أنفسنا في بعض الفترات، لكن الأهم أننا نجحنا في النهاية في الحصول على النقاط الثلاث، وهذا ما كنا نحتاج إليه».

وأوضح المدافع البلجيكي أن أهمية الانتصار لا تتوقف عند الحصول على النقاط الثلاث، وإنما تمتد إلى استعادة الثقة قبل دخول الفريق مرحلة مهمة من الموسم، تتضمن مواجهات قوية على المستويين المحلي والقاري.

وعن المواجهتين المرتقبتين أمام القادسية السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة، والعين في كأس السوبر، قال فانس: «بالتأكيد تنتظرنا مباراتان مهمتان للغاية، لكن كان علينا أولاً التركيز على مواجهة عجمان وتحقيق الفوز، واستعادة نغمة الانتصار، وبعد ذلك يمكننا التفكير في التحديات المقبلة، بداية من دوري أبطال آسيا، ثم مباراة كأس السوبر».

وبفوزه على عجمان، رفع «فرسان دبي» رصيده إلى 16 نقطة، ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول الترتيب.

وسجل أهداف شباب الأهلي يوري سيزار وجويلهيرم بالا وماركيلو، فيما أحرز ليذييري سيلفا هدف عجمان الوحيد، في مباراة شهدت طرد لاعب من كل فريق.

يوت فانس:

• لم يكن أمامنا خيار آخر سوى تحقيق الفوز على عجمان.