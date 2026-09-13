جارديم: الإصابات أثرت في شباب الأهلي.. ومن المبكر الحكم على الفريق

أكد مدرب شباب الأهلي، باولو جاردين، أن الحكم على مستوى فريقه في الوقت الحالي لا يزال مبكراً، مشيراً إلى أن الإصابات التي تعرض لها عدد من اللاعبين أثرت في استقرار التشكيلة، لكنه شدد على ثقته بقدرة «الفرسان» على المنافسة بقوة على جميع البطولات هذا الموسم.

وقال جاردين، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة تراكتور الإيراني، المقررة مساء غدٍ الاثنين على استاد راشد، في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، إن الفريق جاهز لبدء مشواره القاري، ويتطلع إلى تقديم المستوى الذي يعكس طموحاته في البطولة.

وعن الانتقادات التي طالت الجهاز الفني وبعض اللاعبين عقب النتائج الأخيرة في دوري المحترفين، قال: «من المبكر جداً إصدار الأحكام. قدمنا ثلاث مباريات جيدة جداً في بداية الموسم، من بينها مباراة الكلاسيكو، قبل أن تأتي بعض النتائج التي لم تكن بالمستوى الذي كنا نطمح إليه، كما لم نقدم الأداء نفسه في المباراة الأخيرة».

وأضاف: «الإصابات أجبرتنا على إعادة التفكير في شكل الفريق وإجراء بعض التغييرات، ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى بعض الاختلالات، خصوصاً أننا في بداية موسم طويل، لكننا واثقون بالعمل الذي نقوم به وبأن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح».

وأوضح جاردين أن شباب الأهلي يحتاج إلى استعادة ما قدمه في مبارياته الجيدة، إلى جانب التوفيق في اللحظات الحاسمة، مؤكداً أن طموحات الفريق لا تقتصر على بطولة واحدة.

وقال: «نريد رؤية شباب الأهلي يصل إلى المراحل النهائية وينافس بقوة، ولدينا الثقة بأن الفريق يمتلك الإمكانات التي تساعده على المنافسة على جميع الأهداف التي وضعناها لهذا الموسم».

من جانبه أكد لاعب شباب الأهلي، يحيى الغساني، جاهزية فريقه لمواجهة تراكتور الإيراني، مشيراً إلى أن «الفرسان» يدخلون البطولة القارية بطموحات كبيرة، ورغبة في الوصول إلى أبعد مرحلة ممكنة والمنافسة على اللقب.

وقال الغساني، إن الفريق يواصل العمل على تطوير مستواه ومعالجة الجوانب التي تحتاج إلى تحسين، للوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية وذهنية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف: «الأهم بالنسبة لنا أن نواصل العمل باستمرار، وأن نعالج المشكلات التي تظهر أمامنا، حتى نكون في أفضل جاهزية ذهنياً وبدنياً، ونحافظ على الثقة والأجواء الإيجابية داخل الفريق، سواء بين اللاعبين أو مع الجهاز الفني».

وشدد على أهمية روح المجموعة والتعاون بين جميع عناصر الفريق خلال مشواره في البطولة، مؤكداً أن خوض المنافسات الكبرى يتطلب التركيز والاستعداد بصورة مستمرة.

وأوضح الغساني أن شباب الأهلي يمتلك طموحات كبيرة في دوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكداً أن الفريق يتطلع إلى تقديم بداية قوية أمام تراكتور، والبناء عليها خلال مشواره القاري، من أجل الوصول إلى الأدوار المتقدمة والمنافسة بقوة على اللقب.