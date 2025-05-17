شباب الأهلي يواجه الرياضي اللبناني في نصف نهائي «سوبر غرب آسيا» للسلة اليوم

يلتقي فريق كرة السلة في نادي شباب الأهلي عند السابعة و45 دقيقة من مساء اليوم، فريق الرياضي اللبناني، على صالة مجمع نوفل في العاصمة اللبنانية بيروت، في نصف نهائي النسخة الثالثة من دوري «سوبر غرب آسيا»، ويسعى الفريقان لبلوغ المباراة النهائية المقرر لها يوم غدٍ.

وكان شباب الأهلي قد خسر صيف العام الماضي أمام الرياضي اللبناني في نهائي «دوري أبطال آسيا»، ويتطلع اليوم إلى الفوز والتعويض.

فيما تُقام على الصالة ذاتها، في العاشرة و45 دقيقة، ثانية مواجهات الدور نصف النهائي، بين الحكمة اللبناني و«طيبة» الإيراني.

ويُعد لقاء شباب الأهلي والرياضي، بمثابة القمة المبكرة التي تجمع بطلي منطقتي الأدوار التمهيدية في دوري «سوبر غرب آسيا»، بعد أن تمكن «فرسان دبي» منتصف الشهر الماضي من انتزاع لقب بطل «المنطقة الخليجية»، فيما توّج الرياضي اللبناني بطلاً عن منطقة «غرب آسيا».

وتأهل فريق شباب الأهلي إلى الدور نصف النهائي، بعد فوزه أول من أمس، على فريق طبيعت الإيراني بنتيجة 93-87، في المباراة التي أقيمت أمس، ضمن منافسات المجموعة الثانية في العاصمة اللبنانية «بيروت».

وضمن شباب الأهلي و«طيبة» الإيراني، التأهل عن المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، في مجموعة ضمت ثلاثة فرق فقط بعد اعتذار فريق تاميل نادو الهندي، إلى جانب مشاركة القادسية الكويتي.

ويعول شباب الأهلي في مهمة الرياضي، على كوكبة من نجومه التي قادته للفوز على «طيبة» في ختام دوري المجموعات، يتقدمهم المحترف الأميركي «كريس كرافور» الذي سجل 23 نقطة، منها 12 من الرميات الثلاثية، ومن خلفه صانع الألعاب ومواطنه ديشاوندر واشنطن صاحب الـ20 نقطة وسبعة التقاطات ناجحة للكرات المرتدة عن السلة «ريباوند»، وثماني تمريرات حاسمة لزملائه، إضافة إلى الدولي قيس عمر الذي سجل 21 نقطة وخمسة التقاطات ناجحة للكرات المرتدة عن السلة.