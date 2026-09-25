11 محترفاً أجنبياً يخوضون تجربة «السلة الإماراتية» للمرة الأولى

شهدت فترة الانتقالات الصيفية في كرة السلة نشاطاً ملحوظاً من الأندية لإبرام تعاقدات مع محترفين أجانب، تدعيماً لصفوفها استعداداً للموسم الجديد 2026-2027، الذي استهل الأسبوع الماضي بمسابقة كأس الاتحاد المفتوحة، من بينهم 11 محترفاً يسجلون ظهورهم الأول في الدوري الإماراتي، بواقع 10 لاعبين أميركيين ولاعب بوسني واحد. وجاء الجزيرة في صدارة الأندية من حيث عدد المحترفين الجدد الذين يسجلون ظهورهم الأول في الدوري الإماراتي، بعدما تعاقد مع ثلاثة لاعبين، هم البوسني أرسيني فوتشكوفيتش، القادم من الدوري الصربي الممتاز، والأميركيان جيريمي لامار وتاركوس ترييلي. وسار الشارقة على نهج مغاير، بتغيير محترفيه الأجانب الثلاثة، بالتعاقد مع الأميركي مارفيل هاريس، الذي لعب المواسم الثلاثة الماضية بقميص النصر، قبل ضم الأميركيين ترافين تيبودو وأنتوني واين كريسويل.

من جانبه، اتجه نادي الوصل إلى التعاقد مع المحترفين الأميركيين جيمي هينغز، الذي سبق له اللعب مع شباب الأهلي، ومواطنه أنطوان سكوت، القادم من الدوري العراقي في ظهور أول له محلياً، لينضما إلى مواطنهما ستوك لي، الذي تم التجديد له.

واستقر فريق النصر على تجديد الثقة بمحترفه الأميركي تايلور ستون، قبل أن يتعاقد مع الثنائي الأميركي أنتوني سكوتس وكورنيليوس هودسون، اللذين يسجلان ظهورهما الأول في الدوري الإماراتي. بدوره، جدد شباب الأهلي الثقة بالمحترفين الأميركيين ديشوندري واشنطن وبرابون ألين، اللذين تألقا مع الفريق الموسم الماضي، قبل أن يغلق ملف المحترفين بالتعاقد مع لاعب الـ«NBA» السابق غلين روبنسون، الذي سبق له اللعب الموسم الماضي مع الشارقة.

وقدم الوحدة الثنائي الأميركي ماريكيز مور ودانيال لويس، في تجربة أولى لهما في الدوري الإماراتي. فيما استقر البطائح على تجديد الثقة بصانع ألعابه الأميركي بي جي هارفي، المتوج بلقب هداف الموسم الماضي، قبل أن يتعاقد مع الأميركي ريكي ليدو.