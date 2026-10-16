شباب الأهلي يستهل البطولة الدولية لكرة السلة بالفوز على شرطة حلب السوري

استهل شباب الأهلي مشواره في البطولة الدولية لكرة السلة، التي ينظمها، بالفوز على فريق شرطة حلب السوري بنتيجة 88-76، في المباراة التي أقيمت اليوم على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بمنطقة الممزر، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وأنهى شباب الأهلي الشوط الأول متقدماً بنتيجة 46-32، قبل أن يحافظ على أفضليته حتى نهاية المباراة ويحقق أول انتصاراته في البطولة.

وفي المجموعة الأولى أيضاً، فاز الأنطوني اللبناني على القرين الكويتي بنتيجة 90-69، ليتصدر ترتيب المجموعة مع ختام مباريات اليوم الأول بفارق النقاط المسجلة عن شباب الأهلي.

وفي منافسات المجموعة الثانية، فاز الرياضي بيروت اللبناني على الوصل بنتيجة 103-73، ليتصدر ترتيب المجموعة.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي ماجد سلطان بن سليمان، أن مجلس إدارة النادي وجّه بتنظيم بطولة تليق بمكانة النادي وخبراته في استضافة البطولات الرياضية، مشيراً إلى أن الاستعدادات أُنجزت خلال فترة زمنية قياسية لاستكمال جميع الترتيبات التنظيمية.