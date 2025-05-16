سالم عبدالرحمن يشارك في بطولة الشارقة لأساتذة الشطرنج

يشارك لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، في بطولة الشارقة الدولية لأساتذة الشطرنج التي ينظمها النادي، وتنطلق منافساتها غداً وتستمر إلى 26 مايو الجاري، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 350 لاعباً ولاعبة من 60 دولة.

ويتقدم سالم عبدالرحمن المشاركة الإماراتية في البطولة، حيث يشارك جميع لاعبي ولاعبات المنتخب، منهم بطلة العرب ولاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية ومنتخبنا الوطني، الأستاذة الدولية الكبيرة روضة السركال، وعمر نعمان، وعمران الحوسني، وإبراهيم سلطان، وغيرهم من لاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني، إضافة إلى مشاركة عدد كبير من لاعبي أندية اللعبة في الدولة.

من ناحية أخرى، يدير منافسات البطولة 15 حكماً من الحكام الدوليين والقاريين، من جنسيات مختلفة، ويترأس اللجنة الحكم الدولي فيصل الحمادي، ونائبه سلمان الطاهر.