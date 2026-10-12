4 ميداليات لمنتخب الغولف في البطولة العربية

حصد المنتخب الوطني للغولف أربع ميداليات (ذهبيتان وفضية وبرونزية) في البطولة العربية للشباب والناشئين والأشبال والفتيات، التي اختُتمت، أول من أمس، في القاهرة.

وجاءت حصيلة الإمارات عبر ثلاث ميداليات فردية، تمثّلت في ذهبية آسيا سليم، وبرونزية سارة علي أبوبكر في منافسات الفتيات تحت 21 سنة، وفضية نائل شراط في منافسات البنين تحت 21 سنة، إلى جانب ذهبية منتخب الفتيات تحت 21 سنة في منافسات الِفرَق.

وشهدت البطولة، التي أُقيمت على ملعبَي ناديَي مدينتي وميراج سيتي، مشاركة 120 لاعباً ولاعبة يُمثّلون 13 دولة عربية، فيما شاركت الإمارات بوفد ضم سبعة لاعبين من الجنسين.

من جهته، أكد رئيس اتحاد الإمارات للغولف، اللواء الركن طيار (م) عبدالله الهاشمي، أن النتائج المحققة تعكس التطور المتواصل للعبة في الدولة، وتُعزّز حضور لاعبي ولاعبات الإمارات على منصات التتويج العربية، مشيراً إلى أن الاتحاد سيواصل الاستثمار في تطوير المواهب الوطنية، وإعداد أجيال قادرة على المنافسة ورفع علم الدولة في المحافل الإقليمية والدولية.

وهنّأ الهاشمي لاعبي ولاعبات المنتخب والأجهزة الفنية والإدارية بهذا الإنجاز، مثمناً جهودهم وتمثيلهم المشرف للدولة، كما توجه بالشكر إلى الاتحاد المصري للغولف على استضافة البطولة وحسن تنظيمها، وإلى الاتحاد العربي للغولف على جهوده في دعم وتطوير المنافسات العربية.