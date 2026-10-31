توصيات

فوجئ مسؤولو أحد الأندية، خلال بحثهم عن مدرب جديد، بتلقي عدد كبير من التوصيات باسم المدرب نفسه من جهات مختلفة، بعدما طلب من معارفه ترشيحه لدى الأندية، في موقف لافت يبرز أثر العلاقات في فرص العمل.

عزوف

يرى لاعبون سبق لهم اللعب في دوري الدرجة الأولى أن أغلب الفرق لا تتحمس للصعود إلى المحترفين، خشية الهبوط سريعاً، إذ إن معظم الفرق التي صعدت في المواسم الماضية عادت سريعاً إلى الدرجة الأولى.

بديل

أبدى ولي أمر لاعب يبلغ 14 عاماً، يلعب في فريق يشارك في مسابقات المراحل السنية، قلقه على صحة ابنه، لاعتماد النادي عليه حارساً وحيداً في ظل عدم وجود بديل، ما يضطره إلى المشاركة في جميع المباريات ويعرّضه للإرهاق، متسائلاً عما سيفعله النادي في حال غيابه أو إصابته؟

أسلوب

لفت مدرب الفجيرة، الصربي بولاتوفيتش، الأنظار بحماسه المتواصل خلال مواجهة الوحدة في دور الـ16 من كأس رئيس الدولة، إذ ظل يوجه لاعبيه طوال اللقاء، ما أسهم في صمودهم، قبل الخسارة بهدف.

غياب

تساءل مشجع عن أسباب غياب جمهور أحد أندية دوري المحترفين عن مساندة فريقه، رغم حضورهم في مدرجات فرق أخرى، داعياً إدارة النادي إلى التواصل مع الجماهير لمعرفة الأسباب.

تصريح

أبدى لاعب دولي سابق خشيته من إبداء رأيه في نتائج فريقه الحالية، التي يرى أنها لا تتناسب مع الإمكانات المادية للنادي وتاريخه، خشية أن يؤدي تصريحه إلى منعه مستقبلاً من دخول النادي.