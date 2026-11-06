مدرب النصر ميلوش: تجربة الوصل والعين تؤكد صعوبة المنافسة على أكثر من بطولة

أكد مدرب النصر، الصربي ميلوش، أن المنافسة على أكثر من بطولة خلال الموسم تمثل تحدياً كبيراً أمام الأندية، مستشهداً بتجربته السابقة مع الوصل، الذي توج معه بثنائية الدوري وكأس رئيس الدولة، قبل أن تتغير الظروف في الموسم التالي مع المشاركة الآسيوية، وكذلك تجربة العين الذي واجه صعوبات مع تعدد مشاركاته، مشيراً إلى أن النصر ليس استثناءً من هذه التحديات، خصوصاً بعد خروجه من كأس رئيس الدولة.

وقال ميلوش لـ«الإمارات اليوم»، عقب فوز النصر على قطر القطري 4-1، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية، إن المشاركة الخارجية لا تعني بالضرورة تحسن نتائج الفريق في الدوري المحلي، مؤكداً أن ضغط المباريات يتطلب نوعية معينة من اللاعبين، وليس مجرد امتلاك قائمة كبيرة تضم عدداً كافياً من العناصر.

وأضاف: "لا أعتقد أن هناك الكثير من الأندية القادرة على المنافسة بنجاح في الدوري والبطولات الآسيوية في الوقت نفسه، بغض النظر عن مستوى البطولة القارية، لأن الأمر لا يتعلق فقط بعدد اللاعبين، وإنما بوجود عناصر اعتادت خوض مباراة كل ثلاثة أيام، والتعامل مع المتطلبات البدنية والذهنية لهذا الإيقاع".

واستعاد ميلوش تجربته مع الوصل، موضحاً أن الظروف اختلفت بين الموسم الأول الذي شهد تتويج الفريق بثنائية الدوري والكأس، والموسم الثاني الذي شارك فيه في المنافسات الآسيوية إلى جانب البطولات المحلية، وهو ما فرض تحديات إضافية على اللاعبين والجهاز الفني.

كما استشهد بتجربة العين، مشيراً إلى أن الفريق واجه بدوره صعوبات في التعامل مع ضغط المشاركات، وودع كأس رئيس الدولة، قبل أن يوضح أن النصر نفسه خرج من البطولة، في تأكيد على أن تعدد الاستحقاقات يؤثر في مختلف الفرق.

وأوضح أن التحدي لا يقتصر على الجانب البدني، بل يشمل الحفاظ على الدوافع والتركيز، وقال: "يجب أن يكون اللاعب قادراً على الانتقال سريعاً من مباراة إلى أخرى، مع الاحتفاظ بالحافز نفسه، وهذا ليس سهلاً، ولذلك نجد فرقاً كثيرة تواجه صعوبات في التعامل مع ضغط المباريات".

وعن أهمية الفوز على قطر في منح الفرصة لعدد من اللاعبين لإظهار إمكاناتهم، خصوصاً محمد عبدالباسط وتألق الإيراني مهدي قائدي بتسجيل هدفين وصناعة هدف ثالث، أكد ميلوش أنه أبلغ اللاعبين منذ اليوم الأول في المعسكر التدريبي بأن الفريق سيحتاج إلى جهود الجميع خلال الموسم.

وقال: "نعرف جيداً إمكانات مهدي قائدي، ولم نشك يوماً في قدراته، لكنه لم يكن محظوظاً منذ انضمامه إلى النصر بسبب الإصابات وبعض الظروف المتعلقة بالتأشيرة. عليه مواصلة العمل الجاد، وأنا واثق بأنه سيكون لاعباً مهماً بالنسبة لنا".

واختتم ميلوش: "لا أعتقد أن المشاركة الخارجية تساعدنا بالضرورة في الدوري، لكن كل انتصار يمنح اللاعبين مزيداً من الثقة، ويساعدنا على إقناعهم بفكرة اللعب التي نريد تطبيقها".