210لاعبين في النسخة الـ 31 من «تنس الحبتور»

تسحب اللجنة المنظمة لبطولة الحبتور المحلية للتنس 2026، الأربعاء المقبل، قرعة النسخة الـ31 من البطولة، واعتماد جدول المنافسات، التي تنطلق في 20 من الشهر الجاري وتستمر حتى السادس من ديسمبر المقبل، بمشاركة قياسية بلغت حتى الآن 210 لاعبين ولاعبات، وسط توقعات بارتفاع العدد خلال الأيام المقبلة.

وأعلنت اللجنة المنظمة، في بيان صحافي، أمس، أن باب التسجيل لايزال مفتوحاً أمام الراغبين في المشاركة حتى نهاية الاثنين المقبل، في ظل إتاحة المنافسة أمام المواطنين والمقيمين من الجنسين، وتنوع الفئات العمرية التي تستهدفها البطولة، بما يعزز فرص استقطاب المزيد من اللاعبين واللاعبات. وتشهد البطولة المنافسة في 11 فئة، تشمل الأولاد والبنات تحت 12 و14 و16 و18 سنة، إلى جانب فئتي الرجال والسيدات المفتوحتين، ومنافسات الرجال لفئة الماسترز فوق 35 سنة، وقالت اللجنة المنظمة: «إن البطولة تندرج ضمن المبادرات الرياضية والمجتمعية لمجموعة الحبتور، بالتعاون مع اتحاد التنس، في إطار شراكة تستهدف نشر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها بين المواطنين والمقيمين، وإتاحة الفرصة أمام المواهب الواعدة للاحتكاك واكتساب الخبرة من خلال المنافسات المنتظمة»، وأضاف البيان: «تُعد هذه البطولة إحدى المبادرات الداعمة لتطوير مستويات اللاعبين واللاعبات في مختلف المراحل العمرية، واكتشاف عناصر جديدة يمكن أن تشكل إضافة إلى منتخبات الإمارات الوطنية، بما يعزز فرص إعداد جيل قادر على تمثيل الدولة في الاستحقاقات الإقليمية والدولية ورفع علمها في مختلف البطولات».