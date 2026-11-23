كرّمت جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو ستة من أبطال الإمارات، إلى جانب نخبة من الرياضيين والأكاديميات والجهات الداعمة، خلال حفل نسختها الحادية عشرة، الذي أقيم في «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، احتفاءً بأبرز إنجازات موسم 2026.

وجاء الحفل في ختام النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي استقطبت أكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة من أكثر من 130 دولة.

الهاشمي: إنجازات الإمارات ثمرة الاستثمار في الأجيال

أكد رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس الاتحاد الآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، عبدالمنعم محمد الهاشمي، أن الدعم والرعاية اللذين تحظى بهما الرياضة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أسهما في ترسيخ منظومة رياضية متكاملة، تتجلى ثمارها في إنجازات الأبطال، وتطور المؤسسات الرياضية، واتساع قاعدة الممارسين.

وقال الهاشمي إن حصيلة الموسم تعكس تطور رياضة الجوجيتسو في الإمارات، وإن اعتلاء أبطالها منصات التتويج القارية والعالمية ثمرة عمل يبدأ باكتشاف المواهب، ويمتد إلى تأهيلها وصقل خبراتها، وصولاً إلى المنافسة على أعلى المستويات.

وأضاف أن جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو تقدّر التميز الرياضي وتكافئ الالتزام والعمل المتواصل، وتحفّز الأكاديميات والرياضيين حول العالم على الارتقاء بمستوياتهم، بما يعزّز مكانة أبوظبي في مسيرة أبطال اللعبة.

ستة فائزين في ثلاث فئات

فازت غياهيب الراشدي بجائزة أفضل لاعبة إماراتية تحت 16 عاماً، ونال فهد سعود الظاهري جائزة أفضل لاعب إماراتي في الفئة نفسها، فيما أحرزت زينب محمد راشد المنصوري وسيف عيسى البلوشي جائزتي أفضل لاعبة وأفضل لاعب إماراتي في فئة تحت 18 عاماً.

وفي فئة الكبار، نالت أسماء حسن الحوسني جائزة أفضل لاعبة إماراتية بعد موسم حافل بالألقاب القارية والعالمية، فيما توّج خالد محمد الشحي بجائزة أفضل لاعب إماراتي، بعدما أحرز ذهبيات في بطولات دولية بارزة، بينها ذهبية الحزام الأسود لوزن 62 كيلوغراماً في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

ثلاث جوائز لـ«كوماندو جروب»

حصدت أكاديمية «كوماندو جروب» ثلاث جوائز لأفضل أكاديمية دولية في فئات الهواة والأساتذة والمحترفين، فيما فازت أكاديمية «غرايسي بارا إنترناشيونال» بجائزة أفضل أكاديمية دولية في فئة الناشئين.

وعلى مستوى القارات، فاز تيلمو كاسترو بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، وريكي باتشون بجائزة أفضل لاعب في أوقيانوسيا، وبولينا تيتارينكو بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا، فيما نال ماتيوس لونا جائزة أفضل لاعب في أمريكا الشمالية والوسطى، وحصد فيليبي بيزيرا جائزة أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية.

وجمع بيزيرا بين جائزتي أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية وأفضل لاعب للحزام الأسود، فيما نال غابرييل بيريرا دا روزا جائزة أفضل لاعب صاعد، وتوّج تياغو ماركيز بجائزة أفضل لاعب في فئة الأساتذة (1)، وفازت ساباثا سانتوس بجائزة أفضل لاعبة للحزامين البني والأسود.

تكريم الجهات الداعمة

وشهد الحفل تكريم عدد من الجهات الداعمة لمسيرة اتحاد الإمارات للجوجيتسو وبرامجه، من بينها شركة مبادلة للاستثمار، ومجلس أبوظبي الرياضي، وشبكة أبوظبي للإعلام، وبريمير موتورز، وبيورهيلث، وبنك أبوظبي الأول، وسكاي نيوز عربية، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وبالمز الرياضية، ووزارة الداخلية، وآفاق الإسلامية، ودولفين للطاقة، ومجموعة اللولو، ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي.

كما كرّم الحفل عدداً من الكوادر التي أمضت 15 عاماً في خدمة رياضة الجوجيتسو، تقديراً لإسهاماتها في تطوير اللعبة، واختُتم بالتقاط صورة جماعية للفائزين والمكرّمين.