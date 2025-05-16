لقطة نادرة مدتها 15 ثانية.. ومشهد «الصاعد - هابط» يتكرر

شهدت الجولة الـ24 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم ثمانية مشاهد لافتة، رفعت من مستوى الإثارة في المباريات، بداية من حجز مقاعد المشاركات الخارجية مروراً بحسم صراع الهبوط، وانتهاء بأرقام اللاعبين وأحداث استثنائية. «الإمارات اليوم» تستعرض المشاهد الثمانية على النحو التالي:

البطاقات الآسيوية

بلغت الإثارة ذروتها في الصراع على المقاعد المؤهلة آسيوياً بين أصحاب المراكز من الثاني إلى الخامس، والتي تحتلها على التوالي أندية الشارقة (45 نقطة)، الوحدة (44 نقطة)، الوصل (43 نقطة)، العين (40 نقطة).

وتنص اللوائح على أنه في حالة حصد بطل الدوري لقب الكأس كما حدث مع شباب الأهلي، يُمنح وصيف الدوري مقعداً مباشراً في دوري آسيا للنخبة، ويتأهل صاحب المركز الثالث إلى الملحق الآسيوي، للمشاركة في دوري النخبة، أما صاحب المركز الرابع فيتأهل إلى «دوري أبطال آسيا 2».

الوحدة المتحكم

تحكم فريق الوحدة بمسار البطولة في الموسم الحالي، سواء على مستوى حسم بطل الدوري أو الفريقين الهابطين، إذ إن «العنابي» فرض التعادل (1-1) على العروبة في الجولة الـ22، متسبباً في هبوطه، ثم فاز «أصحاب السعادة» (3-0) على الشارقة في الجولة الـ23 ليهدي لقب الدوري لفريق شباب الأهلي، وعاد ليحقق الفوز (2-0) على دبا الحصن في الجولة الـ24، ليتسبب في هبوطه إلى الدرجة الأولى برفقة العروبة.

واقعة نادرة

شهدت مباراة دبا الحصن وضيفه الوحدة، التي انتهت بفوز الأخير (2-0)، واقعة نادرة، إذ قضى لاعب أصحاب الأرض أليون ندور 15 ثانية فقط في أرضية الملعب، من دون أن يلمس الكرة، قبل أن يغادر بالبطاقة الحمراء المباشرة، إثر ارتكابه مخالفة عنيفة، بتوجيهه ضربة بالمرفق إلى لاعب الوحدة ساشا إيفكوفيتش من دون كرة، ليُطرد على أثرها، ويترك فريقه يكمل المباراة بعشرة لاعبين، في مواجهة أكدت هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى.

فابيو التاريخي

دوّن النجم الدولي فابيو ليما اسمه بأحرف من ذهب في سجلات نادي الوصل، بعدما أصبح الهدّاف التاريخي للفريق في بطولة دوري أدنوك للمحترفين، بتسجيله الهدف رقم (176) في مشواره مع «الإمبراطور»، متخطياً بذلك الرقم القياسي للأسطورة فهد خميس، الذي ظلّ متربعاً على عرش هدافي الوصل بـ175 هدفاً لنحو ثلاثة عقود، خلال مسيرة امتدت 17 عاماً مع النادي.

علامة استفهام على «الملك»

يشكل أداء فريق الشارقة علامة استفهام كبيرة، خصوصاً أن الفريق بدأ الموسم منافساً على جميع الألقاب، إلا أنه مع دخول شهر مايو بدأ يتراجع بشكل حاد، فقد تكبّد خسارة جديدة على يد العين في الجولة الحالية، جاءت بعد أيام قليلة من فقدانه لقب كأس رئيس الدولة لمصلحة شباب الأهلي، ومن قبلها خسارة المنافسة على لقب الدوري، ويتزامن هذا التراجع مع مواجهته المرتقبة أمام ليون سيتي السنغافوري على لقب «دوري أبطال آسيا 2»، المقررة الأحد.

5 حالات طرد

ارتفع عدد البطاقات الحمراء التي أشهرها قضاة الملاعب حتى الآن إلى 37 بطاقة، وقد شهدت الجولة الحالية خمس حالات طرد، بحق كلٍ من لاعب دبا الحصن أليونا ندو، ولاعب بني ياس خلف الحوسني، ولاعب خورفكان عبدالله النقبي، ولاعب الشارقة مارو كاتينيك، ولاعب النصر موسى نداي. يُذكر أن فريق بني ياس أكثر فريق تلقى لاعبوه بطاقات حمراء، بواقع خمس بطاقات.

تأثير قائدي

بتسجيله هدفين وصناعته هدفاً ثالثاً في فوز فريقه كلباء (3-2) على عجمان، اعتلى المهاجم الإيراني مهدي قائدي قائمة اللاعبين الأكثر تأثيراً في الدوري حتى الآن، إذ بلغ رصيده التهديفي 15 هدفاً، محتلاً المركز الثاني في قائمة الهدافين بفارق أربعة أهداف عن لاعب العين لابا كودجو (19 هدفاً)، كما صعد إلى المركز الثاني في قائمة الأكثر صناعة بسبع تمريرات حاسمة، بفارق تمريرتين فقط عن متصدر القائمة، لاعب العين أليخاندرو كاكو (تسع تمريرات).

الصاعدان هابطان

للموسم الثاني على التوالي، يهبط الفريقان الصاعدان إلى دوري أدنوك للمحترفين، فبعد أن صعد الإمارات وحتا في الموسم الماضي وودعا الدوري في نهايته، صعد هذا الموسم كل من دبا الحصن والعروبة، لكنهما لم يتمكنا من كسر قاعدة «الصاعد هابط»، إذ جمع الأول (16 نقطة) في 24 مباراة، بينما حصد الآخر (10 نقاط) فقط في العدد نفسه من المباريات.

. الوحدة يحدد مسار البطولة في الموسم الحالي.. حسم اللقب لشباب الأهلي وحدد الهبوط.

. 15 ثانية فقط لعب، كانت صادمة للاعب دبا الحصن أليونا ندور.. دخل الملعب وخرج مطروداً بلمح البصر.