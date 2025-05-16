كايو: خسارة نهائي الكأس لن تؤثر في الشارقة أمام ليون

أكّد لاعب الشارقة، كايو لوكاس أن فريقه لن يتنازل عن الفوز بلقب دوري أبطال آسيا-2، عندما يلتقي مع ليون سيتي سايلورز السنغافوري، بعد غدٍ، على استاد بيشان في سنغافورة، مشدداً على أن خسارة الشارقة في نهائي كأس رئيس الدولة أمام شباب الأهلي، ثم أمام العين في دوري أدنوك للمحترفين، لن تؤثرا في أداء الفريق في النهائي «القاري».

وقال كايو لـ«الإمارات اليوم» إن الشارقة استعد جيداً للمباراة، موضحاً: «نعلم أننا سنخوض مباراة تاريخية تهم كرة الإمارات بشكل عام، وجميع المنتسبين لنادي الشارقة بشكل خاص، إذ إنها النسخة الأولى من هذه البطولة، ونأمل أن نكون أول فريق يحقق اللقب».

وأضاف: «المباراة لن تكون سهلة، حيث سنلعب أمام منافس قوي يلعب على أرضه ووسط جمهوره، كما أنه قدّم مستويات قوية في جميع المراحل الخاصة بالبطولة، واستحق التأهل للنهائي، والأمر نفسه بالنسبة إلى الشارقة الذي صعد إلى النهائي بعد مشوار صعب، واجه خلاله العديد من الفرق القوية».

ورداً على سؤال حول تأثير تراجع نتائج الشارقة في المباريات الماضية على حظوظه في التتويج باللقب، قال: «هذه المباراة مختلفة تماماً، ولها ظروفها الخاصة، حيث إنني أؤكد أن جميع اللاعبين يدركون تماماً أهمية المباراة، والمسؤولية الملقاة على عاتقهم، ورغم أن نتائج الفريق ليست جيدة في الفترة الماضية، ولكن في هذه المباراة سيكون تركيز اللاعبين مختلفاً بشكل كبير».

وزاد: «لم يحالفنا التوفيق في المباريات الماضية، حيث خسر الفريق لقب الدوري، بينما تلقى هزيمة صعبة في نهائي كأس رئيس الدولة أمام شباب الأهلي، رغم أننا تقدمنا بالهدف الأول، ولكن المنافس أحرز التعادل من ركلة حرة مباشرة قبل نهاية الشوط الأول، وهو الهدف الذي كان نقطة تحوّل في المباراة، وأسهم في أفضلية شباب الأهلي في الشوط الثاني، وإضافته للهدف الثاني وتحقيقه الانتصار».

وأردف: «أغلقنا ملف هذه المباراة، وعلى اللاعبين أن يرفعوا رؤوسهم، ويدخلوا نهائي دوري أبطال آسيا-2 بتركيز كبير».

وواصل قائلاً: «نعلم تماماً ماذا يجب أن نفعل في المباراة، والجهاز الفني عمل على دراسة المنافس، ولقد وصلنا إلى درجة جاهزية كبيرة، حتى يخوض الفريق المباراة وهو في أفضل جاهزية بدنية وذهنية».

وشدد على أن لاعبي الشارقة سيقدمون كل ما لديهم، لافتاً إلى أن خوض المباراة خارج ملعبه، لا تعني أن حظوظ «الملك» في تحقيق الفوز ضعيفة، وقال: «سندخل اللقاء ولدينا حظوظ كبيرة في نيل اللقب، ولكن الأهم هو أن يكون تركيزنا داخل الملعب، ولا نلتفت إلى أي أمور جانبية، وأن نتجنب ارتكاب الأخطاء، لأن المباراة سيتم حسمها من خلال بعض التفاصيل الصغيرة، وعلينا أن نتعلم الدرس من مباراتنا في نهائي كأس رئيس الدولة».

في المقابل، أشاد كايو لوكاس بالمدرب، أولاريو كوزمين، مبيناً أن انتقاله إلى تدريب منتخب الإمارات عقب نهاية الموسم الحالي، سيمنح «الأبيض» قوة إضافية في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وقال: «لقد ذكرت في وقت سابق أن كوزمين من أفضل المدربين، وأرى أنه المدرب الأنسب لقيادة منتخب الإمارات، وأتمنّى أن ينفذ اللاعبين ما يطلبه المدرب، وأن يحقق الأبيض الفوز في المباراتين المقبلتين أمام كل من أوزبكستان وقيرغيزستان، ليعزز من حظوظه في التأهل للمونديال».