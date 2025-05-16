انتهاء موسم 4 لاعبين قبل ختام الدوري بجولتين

انتهى موسم أربعة لاعبين مع أنديتهم رسمياً قبل جولتين من نهاية دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بعد حصولهم على بطاقات حمراء مباشرة خلال الجولة الـ24، ما يعني غيابهم رسمياً بداعي الإيقاف عن الجولتين 25 و26، وذلك استناداً إلى المادة 55 من لائحة المسابقة التي تنص على إيقاف اللاعب الحاصل على بطاقة حمراء مباشرة لمباراتين تلقائياً.

وكانت الجولة الـ24، التي أُقيمت على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، اكتست باللون الأحمر، بعد أن أشهر حكّام المباريات خمس بطاقات حمراء، منها أربع مباشرة، وواحدة نتيجة الحصول على إنذارين.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 55 من لائحة المنافسة، على أن اللاعب الذي يتحصل على بطاقة حمراء مباشرة يُوقَف تلقائياً لمباراتين، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 درهم.

وشهدت الجولة أغرب حالة طرد بطلها مهاجم دبا الحصن، أليون ندور، الذي دخل بديلاً في الدقيقة 63 مكان زميله هيثم الجويني، ثم حصل على بطاقة حمراء بعد 15 ثانية فقط من مشاركته، وقبل أن يلمس الكرة، إثر ارتكابه مخالفة عنيفة، حين وجّه ضربة بالمرفق للاعب الوحدة، ساشا إيفكوفيتش، دون كرة.

بدوره، نال لاعب بني ياس خلف الحوسني بطاقة حمراء خلال مواجهة فريقه أمام خورفكان، بعد عرقلته لاعب «النسور» أحمدو كامارا داخل منطقة الجزاء، ما أدى إلى طرده واحتساب ركلة جزاء لمنافسه، تصدّى لها حارس أصحاب الأرض فهد الظنحاني.

من جانبه، تلقى مدافع الشارقة مارو كاتينيك بطاقة حمراء مباشرة، بعد ارتكابه مخالفة باستخدام المرفق ضد لاعب العين، ماتياس بلاسيوس، علماً بأنه سبق أن نال بطاقة صفراء في الدقيقة 48، إلا أن الحكم يحيى الملا، فضّل منحه البطاقة الحمراء المباشرة نظراً لخطورة المخالفة.

وعلى الرغم من أن مواجهة «ديربي دبي القديم» بين النصر وشباب الأهلي أُقيمت دون ضغوط، بعد تتويج الأخير رسمياً باللقب، فإن الشدّ العصبي كان حاضراً، إذ حصل لاعب النصر موسى نداي، على بطاقة حمراء مباشرة، بعد تدخّل عنيف ضد لاعب شباب الأهلي، كون سانتوس.

وكان لاعب خورفكان عبدالله النقبي الأكثر حظاً، إذ سيغيب عن مباراة واحدة فقط، نظراً لأنه حصل على البطاقة الحمراء بعد إنذار ثانٍ. ووفقاً للمادة 1.1.55 من اللائحة، فإن اللاعب الذي يُطرد بسبب إنذارين يُوقَف تلقائياً عن مباراة واحدة فقط، مع غرامة مالية قدرها 1500 درهم، ما يعني أن النقبي سيكون متاحاً في الجولة الأخيرة أمام عجمان.

يذكر أن فريق بني ياس أصبح الأكثر حصولاً على البطاقات الحمراء منذ بداية الموسم الحالي، وذلك بعد أن حصل لاعبه خلف الحوسني، على بطاقة حمراء، ليرفع الإجمالي إلى خمس بطاقات، يليه الوصل وخورفكان والشارقة بأربع بطاقات، علماً بأن قضاة الملاعب مجتمعين أشهروا 37 بطاقة حمراء في 24 جولة.