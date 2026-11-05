51 بطاقة حمراء.. مباراة مجنونة في البرازيل تدخل موسوعة غينيس

حطّمت مباراة ضمن بطولة إقليمية برازيلية للفئة العمرية تحت 20 عاماً الرقم القياسي المسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من حالات الطرد في مباراة كرة قدم واحدة، بعدما شهدت 51 بطاقة حمراء إثر شجار جماعي عنيف بين لاعبي الفريقين ومسؤوليهما.

وكان ملعب "باركي دو سابيا" مسرحاً للمواجهة التاريخية التي جمعت أوبيرلانديا وماموري، ضمن المستوى الثاني من بطولة ميناس جيرايس تحت 20 عاماً، وانتهت بفوز ماموري بنتيجة 3-1، وفق ما أوردته صحيفة "أو جوغو" البرتغالية.

وتوزعت حالات الطرد على لاعبي ومسؤولي الفريقين، إذ أشهر الحكم 3 بطاقات حمراء خلال أحداث المباراة، بينما جاءت البطاقات الـ48 الأخرى بالجملة، على خلفية شجار جماعي اندلع في الوقت بدل الضائع.

وشهدت المباراة 3 حالات طرد قبل اندلاع الأحداث الجماعية، إذ حصل لويكي، لاعب أوبيرلانديا، على بطاقة صفراء ثانية بعدما اعتدى على لاعب منافس بضربه في منطقة البطن بعيدا عن الكرة.

كما طُرد جوان هنريك، لاعب ماموري، بعد حصوله على الإنذار الثاني بسبب توجيه إهانات للحكم، فيما نال نيتينيو، لاعب أوبيرلانديا، بطاقة حمراء مباشرة إثر توجيهه لكمة إلى بطن حارس مرمى ماموري.

وفي الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، عزز ماموري تقدمه بالهدف الثالث، ليحسم المواجهة بنتيجة 3-1، لكن الاحتفالات بالهدف تحولت إلى شرارة أشعلت مواجهة جماعية داخل الملعب.

وخلال الاحتفال، أطلق غاي في، لاعب ماموري، إيماءات استفزازية باتجاه مقاعد بدلاء أوبيرلانديا، ووجه إهانات للفريق المنافس، بحسب الموقع البرازيلي.

وأثار تصرف اللاعب غضب المنافسين، لتندلع مشاجرة جماعية تبادل خلالها لاعبو الفريقين ومسؤولوهما اللكمات والركلات، مما دفع الحكم فيرناندو باتريك إلى إنهاء المباراة فوراً.

وأكدت شبكة "جي غلوبو" البرازيلية أن شدة الاشتباكات حالت دون تمكن الحكم من إشهار البطاقات الحمراء بحق جميع المتورطين داخل أرض الملعب، لكنه وثّق حالات الطرد في تقريره الرسمي، بواقع 22 شخصاً من أوبيرلانديا و29 من ماموري.

وبهذا العدد، حطّمت مواجهة أوبيرلانديا وماموري الرقم القياسي السابق لأكبر عدد من حالات الطرد في مباراة كرة قدم واحدة، والمسجل قبل 15 عاماً في الأرجنتين.