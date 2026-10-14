لمنع تكرار فضيحة بالوغون في كأس العالم.. فيفا يتجه لتعديل لوائحه التأديبية

يتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإقرار تعديل لائحته التأديبية بهدف إلغاء صلاحية تعليق عقوبة الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة بحق اللاعبين الحاصلين على بطاقات حمراء مباشرة، وذلك على خلفية الفضيحة التي أثارها العفو الاستثنائي عن مهاجم المنتخب الأميركي فولارين بالوغون خلال بطولة كأس العالم.

وتعرض بالوغون للطرد ببطاقة حمراء أمام باراغواي في دور الـ32 من مونديال 2026، وكان من المفترض أن يغيب عن مباراة بلجيكا، قبل أن يتدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويطالب بمراجعة العقوبة. وقرر فيفا تعليق العقوبة مع السماح بمشاركته في المباراة التالية.

وقد تفجّرت الأزمة بعدما قرر رئيس لجنة الانضباط في فيفا تعليق الإيقاف التلقائي المفروض على بالوغون عقب طرده مباشرة، استناداً إلى المادة 27 من قانون فيفا التأديبي التي تتيح تعليق التدابير التأديبية. وأثار القرار جدلاً بشأن مدى توافقه مع التعميم الرسمي المرسل إلى المنتخبات، والذي يؤكد وجوب الإيقاف الفوري.

وقال تقرير صحيفة "ديلي تلغراف" اليوم الأربعاء "من شأن هذا التعديل في اللوائح أن يلغي الخيار المتاح أمام فيفا لتعليق عقوبة الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة بحق اللاعبين الذين يتلقون بطاقة حمراء مباشرة، وهو ما حدث مع بالوغون في كأس العالم".