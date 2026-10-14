ضربة موجعة لريال مدريد.. إيقاف مضاعف للمشاغب فينيسيوس وغيابه رسمياً عن «الكلاسيكو»

تلقى ريال مدريد ضربة موجعة بعدما تقرر إيقاف نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور أربع مباريات، على خلفية البطاقة الحمراء المباشرة التي تعرض لها خلال مباراة فياريال السبت الماضي في الدوري الإسباني، بعد شدّه لشعر اللاعب ناثان سالِيبا.

وذكرت صحيفة «أس» الإسبانية أن فينيسيوس سيغيب عن مباريات لريال مدريد أمام إشبيلية وبرشلونة وراسينغ كلوب وفالنسيا، موضحة أن «البطاقة الحمراء كلفت فينيسيوس إيقافه لمباراتين، فيما تسببت رد فعله وغضبه على قرار الحكم مباراتين إضافيتين».

يذكر أن ريال مدريد سيواجه برشلونة في «كامب نو» يوم الأحد 25 الشهر الجاري (الساعة 12:00 مساء بتوقيت الإمارات).