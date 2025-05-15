«ألباين تريل» و«ديفيلز أدفوكيت» ينشدان لقب «دانتي ستيكس» البريطاني

يتطلع الجوادان «ألباين تريل» و«ديفيلز أدفوكيت» بشعار «غودولفين» إلى تعزيز فرص التأهل لـ«الديربي الإنجليزي» بدخولهما، اليوم، غمار المنافسة على لقب سباق «دانتي ستيكس» المخصص لخيول الفئة الثانية «جروب 2» لمسافة 2000 متر عشبي في ثاني أيام مهرجان مضمار «يورك» البريطاني العريق.

كما يدفع فريق «غودولفين» بالمهرة «بيوتيفول لوف» للمنافسة على لقب سباق «ميدلتون ستيكس»، المخصص لخيول الفئة الثانية «جروب 2»، ويقام على المسافة ذاتها 2000 متر عشبي.

وكان المهر غير المهزوم «ألباين تريل»، ويشرف على تدريبه شارلي آبلبي، قد حقق الفوز في مشاركاته الثلاث في موسم السباقات البريطاني، واستهلها في فبراير الماضي على مضمار «وولفرهامبتون» بانتصار حاسم في ظهوره الأول بعالم السباقات، قبل أن يقدم أداء قوياً في أبريل الماضي بالفوز على مضمار «يارموث»، وأتبعه مطلع هذا الشهر بتحقيقه فوزاً سهلاً، بلقب سباق «نيوماركت ستيكس» ضمن أشواط مهرجان الـ«غينيز» الإنجليزي.

أما المهر «ديفيلز أدفوكيت»، الذي يشرف عليه المدربان جون وثيدي غوسدن، فقد خاض في الموسم الماضي مشاركتين في عمر السنتين، بما في ذلك فوزه بفارق سبعة أطوال ونصف الطول في سباق «شيلمسفورد».

من جهته، قال المدرب شارلي آبلبي في تصريحات صحافية: «سارت تدريبات (ألباين تريل) بشكل جيد، ونحن على علم بقدرته على تحمل هذه المسافة، فهو حصان يُظهر الكثير من الإثارة في التدريبات، وسبق أن حقق أداء لافتاً خلال مشواره».