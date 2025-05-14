البطائح يجدد الفوز على الوصل في «كأس السلة»

جدد فريق البطائح الفوز على الوصل، وتغلب عليه بنتيجة (90-64)، أول من أمس، في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة «كأس الإمارات» لكرة السلة،وذلك بعد أن فاز البطائح ذهاباً (83-69).

وتأهل البطائح إلى الدور نصف النهائي الذي ينطلق يوم 21 الشهر الجاري، وبات ثالث فِرَق البطولة التي تنجح في حجز مقعدها للمربع الذهبي، بعد شباب الأهلي والنصر.

وينتظر البطائح في نصف النهائي الفائز من مواجهات الشارقة أمام الجزيرة.