إيسايلا: كنا الأقرب إلى الفوز على خورفكان

استغرب مدرب بني ياس، الروماني دانيال إيسايلا، من تصريحات مدرب خورفكان، عبدالعزيز النمر، الذي أشار إلى أن «السماوي» كان الطرف الأقل عطاءً في المباراة التي جمعت الفريقين، أول من أمس، في «الشامخة»، وانتهت بالتعادل الإيجابي 3-3 ضمن الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وقال إيسايلا في مؤتمر صحافي عقب اللقاء: «لا أريد التعليق على ما قاله مدرب فريق خورفكان بأن بني ياس كان محظوظاً في المباراة، أو أننا كنا الطرف الأقل عطاءً».

وأضاف: «من الطبيعي أن يتراجع الأداء، عندما نلعب من الدقيقة 21 بـ10 لاعبين بعد طرد لاعبنا خلف الحوسني، وهذا السيناريو تكرر معنا أخيراً أيضاً في مباراة الشارقة بعد طرد فواز عوانة، وكل ذلك في ظل أجواء صعبة نخوض فيها المباريات».

وأوضح أنه حاول إنعاش أداء الفريق بإجراء بعض التبديلات، إلا أن اللاعبين البدلاء لم يقدموا المستوى المنتظر، مشيراً إلى أن الفريق هو من منح خورفكان فرصة إدراك التعادل.

واختتم المدرب الروماني: «على الرغم من بعض الأخطاء التي حدثت، فإنني أفضّل التركيز على فريقي، لأننا كنا الأقرب للفوز، وخسرنا نقطتين في اللحظات الأخيرة. الآن أمامنا مباراتان، وعلينا أن نُنهي الموسم بأفضل صورة ممكنة».

من جانبه، أعرب مدرب خورفكان، عبدالعزيز النمر، عن رضاه الكامل عن الأداء، مؤكداً أن النتائج الإيجابية التي حققها فريقه جاءت نتيجة لتكاتف الجميع في النادي، بداية من الإدارة والجهازين الفني والطبي، واللاعبين، والجماهير.

وتابع: «في الدور الثاني، لم نخسر سوى مباراتين فقط، أمام شباب الأهلي والوحدة، وفي كلتيهما أكملنا اللقاء بـ10 لاعبين بعد حالات طرد. الفريق أصبح أكثر تنظيماً، وبدأ يحصد النقاط بثبات. خسارتان فقط في الدور الثاني تُعدان حصيلة جيدة».