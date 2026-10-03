مدرب السعودية: نستحق التأهل إلى نهائي «خليجي 27». والإرهاق أثر في قراراتنا أمام قطر

قال مدرب المنتخب السعودي، اليوناني جورجي دونيس، إن «الأخضر» استحق التأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، بعد تخطي قطر بركلات الترجيح 3-2، مشيراً إلى أن تقارب مواعيد المباريات والإرهاق أثرا في قرارات لاعبيه، خصوصاً أمام منتخب قطري دافع بتنظيم وعمق كبيرين.

وقال دونيس في تصريحات صحافية عقب المباراة: «كانت مباراة صعبة. أولاً، أريد أن أشكر اللاعبين، لأنهم قدموا مباراة جيدة جداً، نحن نستحق التأهل، لأن خوض أربع مباريات في فترة زمنية متقاربة ليس أمراً سهلاً، وقطر لعبت اليوم أيضاً بشكل جيد».

وأضاف: «قطر لعبت بعمق كبير وكانت منظمة جداً، وأعتقد أننا كنا متعبين في اتخاذ القرارات الصحيحة وتنفيذ التحركات المناسبة، لكننا كفريق سيطرنا على المباراة بشكل أفضل، واستحوذنا على الكرة، رغم أننا لم نكن الأفضل في اللمسة الأخيرة، وأعتقد عموماً أننا خلال المباريات الأربع نستحق الوصول إلى النهائي».

وتابع المدرب اليوناني: «أهنئ لاعبي فريقي، فقد كانت مباراة اليوم درساً جيداً لنا أمام فريق يلعب بعمق كبير وبشكل منظم، وأهنئ جماهيرنا أيضاً».

وعن عدم نجاح المنتخب السعودي في التسجيل خلال 120 دقيقة، قال دونيس: «أعتقد أننا لم نتخذ القرارات الصحيحة، ولم تكن تحركاتنا الأفضل، وحتى في الكرات الثابتة والركلات الحرة لم تكن التسديدات بالمستوى المطلوب، عندما يكون العقل متعباً، يتأثر الجسم أيضاً، ومع هذه الظروف لم يكن الأمر سهلاً، لكن بشكل عام، وحتى من خلال ركلات الترجيح، كنا نستحق التأهل».

وحول المنافس المحتمل في النهائي بين الإمارات وعُمان، قال: «علينا أن ننتظر ونرى المباراة المقبلة، فنحن نحترم جميع المنافسين، بالنسبة لي، المنتخب الإماراتي فريق أفضل، ويلعب بصورة جيدة جداً، ولديه لاعبون أصحاب خبرة، إلى جانب الجودة، والأهم بالنسبة لنا أن نرى أي اللاعبين سيكونون جاهزين بعد ثلاثة أيام، وأن نكون في أفضل حالة تنافسية».