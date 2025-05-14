الشارقة إلى سنغافورة بطائرة خاصة تحضيراً لـ «نهائي آسيا 2»

غادرت إلى سنغافورة، أمس، بطائرة خاصة عبر مطار الشارقة الدولي، بعثة فريق كرة القدم بنادي الشارقة، وذلك لإقامة معسكر إعداد قصير هناك تمهيداً للقاء فريق ليون سيتي سايلرز السنغافوري في نهائي دوري أبطال آسيا للأندية 2 في كرة القدم، المقرر يوم 18 الجاري، على ملعب بيشان، علماً بأن المباراة ستقام في الثامنة مساء بتوقيت سنغافورة، الرابعة مساء بتوقيت الإمارات.

ومن المقرر أن يستغل الجهاز الفني للشارقة، بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، فترة المعسكر القصير في سنغافورة لتجهيز الفريق بشكل أفضل، ومعالجة الأخطاء والثغرات التي صاحبت الفريق في الفترة الأخيرة، بعدما تراجعت نتائجه بشكل كبير، إذ تلقى الفريق ثلاث خسائر متتالية أمام كل من الوحدة ضمن الجولة الـ23 لدوري أدنوك للمحترفين، وكذلك أمام العين ضمن الجولة الـ24، وأيضاً أمام شباب الأهلي في المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة التي أقيمت الجمعة الماضي وفاز باللقب شباب الأهلي إثر تفوقه بهدفين مقابل هدف، لذلك، فإن أمام كوزمين مهمة صعبة لتحضير الفريق بشكل يناسب أهمية الحدث الآسيوي، لكون الشارقة يسعى من خلاله لكتابة تاريخ جديد طمعاً في الفوز باللقب.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كان قد قرر إقامة المباراة على ملعب «بيشان» الذي يتميز بالعشب الطبيعي بدلاً من الملعب السابق «جالان بيسار» الذي يعتمد على النجيل الاصطناعي، وذلك بناء على طلب رسمي كان قد تقدم به نادي الشارقة عبر اتحاد الكرة الإماراتي بتغيير ملعب المباراة لتقام في ملعب مناسب.

ووفقاً لنادي الشارقة، فإن بعثة النادي ستعود من سنغافورة إلى الدولة يوم 19 الجاري، عقب يوم واحد من خوض المباراة النهائية الآسيوية.

من جانبه، قال لاعب الشارقة كايو لوكاس إن خوض مباراة ليون سيتي في نهائي آسيا تحدٍّ كبير، مشيراً إلى أن أمام الشارقة أربعة أيام للتحضير للمباراة والوصول إلى الجاهزية المطلوبة ذهنياً وبدنياً ونفسياً.

وأضاف كايو لوكاس، في تصريحات إعلامية، عقب خسارة الشارقة أمام العين 3-صفر، ضمن الجولة الـ24 لدوري أدنوك للمحترفين: «الكل في الفريق يشعر بالتعب، لكننا كلاعبين أمامنا مباراة كبيرة جداً، ونسعى إلى تقديم كل ما لدينا».

بدوره، قال لاعب الشارقة، عبدالله غانم، إن أمامهم مباراة مهمة يوم 18 الجاري، وإنهم كلاعبين يأملون العودة فرحين باللقب الآسيوي، مشيراً إلى أنه وزملاءه اللاعبين يدركون أهمية المرحلة القادمة بالنسبة للفريق.

وأضاف عبدالله غانم، في تصريحات إعلامية، تعليقاً على خسارة الفريق أمام العين: «لاعبو الشارقة بذلوا مجهوداً طيباً، خصوصاً في الشوط الأول وبعض الفترات في الشوط الثاني، لكن الفريق تأثر بطرد اللاعب مارو كاتينيك».

وأوضح غانم: «الخسارة أمام العين محزنة، وقرّبت منافسي الشارقة من المركز الثاني، وأصبحنا ننافس على المركز الثاني بعد أن كنا ننافس على بطولة الدوري، لكن الأمور حالياً بأيدينا للمحافظة على وصافة ترتيب الدوري».