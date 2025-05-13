سبيت خاطر: غريب عدم انتصار الشارقة على شباب الأهلي في 7 مباريات  

أكّد المحلل الرياضي، سبيت خاطر، أن شباب الأهلي استحق الفوز بلقب كأس رئيس الدولة عقب تغلبه على الشارقة بهدفين مقابل هدف، يوم الجمعة الماضي، مبيناً أن «فرسان دبي» يمتلك الإمكانات التي تؤهله للمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل.

وقال خاطر لـ«الإمارات اليوم» إن شباب الأهلي قدم موسماً استثنائياً بفوزه بأربعة ألقاب، هي ثنائية دوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة، إلى جانب كأس السوبر المحلي، ودرع التحدي في كأس السوبر الإماراتي - القطري، موضحاً: «أرى أن حصيلة شباب الأهلي في الموسم الحالي ممتازة بفوزه بأربعة ألقاب من إجمالي ست بطولات شارك فيها».

وأضاف: «شباب الأهلي استحق الفوز بلقب الكأس، والغريب بالنسبة لي هو أداء الشارقة الذي توقعت أن يظهر بمستوى أفضل، حيث إنه أكمل سبع مباريات أمام (الفرسان) من دون أي انتصار».

والتقى الفريقان هذا الموسم في سبع مباريات، في سابقة تاريخية، «مباراتان في أبطال آسيا 2، انتهتا بالتعادل 1-1 وتأهل الشارقة بالركلات، ومباراتان في الدوري فاز شباب الأهلي 2-1 وتعادلا صفر-صفر، ومباراتان في كأس المحترفين فاز شباب الأهلي 3-1 ثم تعادلا 2-2، ثم أخيراً نهائي كأس رئيس الدولة التي فاز بها شباب الأهلي 2-1.

وأشاد سبيت بمدرب شباب الأهلي باولو سوزا، وقال: «أرى أنه قدم أوراق اعتماده مع الفريق، حيث نجح في التعامل مع العدد الكبير من النجوم الموجودين في القائمة، وقادهم إلى تحقيق نتائج جيدة جداً».

وواصل: «حتى في حال ارتكابه بعض الأخطاء، وخسارة الفريق لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي في النهائي أمام الجزيرة، وخروجه من الشارقة في دوري أبطال آسيا 2، ولكن أرى أن إدارته للفريق على مدار الموسم رغم ضغط المباريات كانت ممتازة».

أمّا بالنسبة إلى إمكانية منافسة شباب الأهلي على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل، قال: «الفريق يمتلك إمكانات كبيرة، ومجموعة جيدة من اللاعبين، وبالنسبة لنا في كرة الإمارات نأمل أن يظهر الفريق بالمستوى نفسه في البطولة القارية بالموسم المقبل، حيث إنه قادر على الوصول إلى مراحل متقدمة جداً في البطولة».

في المقابل، تحدث عن حصيلة الشارقة في الموسم الحالي، وقال: «في حال فوزه بلقب دوري أبطال آسيا 2، أرى أن الحصيلة ستكون جيدة، خصوصاً أن الفوز بلقب قاري يُعد إنجازاً تاريخياً، وذلك أيضاً وفقاً للظروف التي واجهها الفريق على مدار الموسم».

وزاد: «الفريق كان يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم، ولكنه ضم اللاعب عادل تاعرابت، حيث أرى أن الشارقة تأثر كثيراً بسبب عدم امتلاكه مهاجماً جيداً».

ورداً على سؤال حول تأثير الإعلان عن تعاقد اتحاد الكرة مع المدرب، أولاريو كوزمين، ليتولى تدريب المنتخب الوطني، على أداء الشارقة، قال: «لا أرى أن هناك تأثيراً سلبياً، بل إن ذلك شيء طبيعي أن يعرف النادي مصير المدرب، خصوصاً أن المنتخب سيخوص المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2026 في يونيو المقبل».

واختتم تصريحاته بالحديث عن الأنباء التي ترددت بشأن إمكانية انتقال المدرب الصربي، ميلوش ميلوييفيتش، من الوصل إلى الشارقة، قائلاً: «أرى أن من مصلحة الوصل استمرار ميلوش معه في الموسم المقبل، حيث إنه ليس المسؤول عن تراجع نتائج الإمبراطور في الموسم الحالي، بينما في الوقت نفسه لا شك أنه في حال انتقاله لتدريب الشارقة يعد إضافة كبيرة، خصوصاً أن لديه خبرة كبيرة مع كرة الإمارات، ويُعد خطوة جيدة بالنسبة إلى الملك، بدلاً من التعاقد مع مدرب جديد سيحتاج إلى وقت للتعرف إلى اللاعبين وطبيعة دوري المحترفين».