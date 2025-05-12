هبوط دبا الحصن من «المحترفين» إلى «الهواة»

ودّع فريق دبا الحصن دوري أدنوك للمحترفين رسمياً، بعدما خسر على أرضه أمام ضيفه الوحدة بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم لحساب الجولة 24 من المسابقة.

وكان دبا الحصن دخل المباراة متمسكاً بآخر آمال البقاء، إذ كان مطالباً بتحقيق الفوز للإبقاء على حظوظه قائمة، إلا أن الخسارة جمدت رصيده عند 16 نقطة في المركز قبل الأخير، بفارق ثماني نقاط عن البطائح، مع تبقي جولتين فقط على نهاية الدوري، ما جعل هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى أمراً محسوماً حسابياً.

ويمثل الهبوط ضربة موجعة للفريق، الذي فشل في إثبات جدارته خلال موسمه الأول في دوري الأضواء، وسط تراجع واضح في الأداء ونزيف متواصل للنقاط، رغم محاولاته المتأخرة للعودة في الجولات الأخيرة.

وسجل هدفي الوحدة فاكوندو دانيل في الدقيقة 53، وعمر خريبين في الدقيقة 90 ليمنحا بذلك "أصحاب السعادة" فوزاً ثميناً رفع رصيده إلى 44 نقطة، معززين بذلك موقعه في المركز الثالث، ومواصلين المنافسة على بطاقة التأهل إلى دوري أبطال آسيا.