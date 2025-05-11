5 مؤشرات تمهّد لمواجهة قوية فنياً بين خورفكان وبني ياس

يترقب مشجعو بني ياس وخورفكان مباراة قوية فنياً في لقاء الغد على استاد الشامخة، ضمن الجولة الـ24 من دوري أدنوك للمحترفين، قياساً بخمسة مؤشرات فنية ورقمية، أبرزها تحقيق خورفكان أرقاماً قياسية سجلها للمرة الأولى منذ مشاركته في دوري المحترفين من حيث عدد النقاط التي حصدها، والنتائج الإيجابية للفريق هذا الموسم، وفي المقابل تبرز رغبة بني ياس في حسم البقاء بين الكبار للموسم المقبل.

ويبلغ رصيد بني ياس 25 نقطة في المركز 11 على لائحة ترتيب الدوري، وبات بحاجة إلى نقطة واحدة فقط من أجل البقاء رسمياً، بينما يبلغ رصيد خورفكان 32 نقطة في المركز الثامن.

الفوز الأول في الشامخة

في حال تمكن فريق خورفكان من تحقيق الفوز في ملعب بني ياس، ستكون أول مباراة ينجح فيها «النسور» بالفوز على «السماوي» في الشامخة منذ مشاركته في دوري المحترفين، بعدما كان بني ياس قد نجح في تحقيق النتيجة الإيجابية على ملعبه في جميع المباريات بين الفريقين، وفي حال فوز خورفكان فإنه سيكون الموسم الأول الذي ينجح فيه بالفوز على بني ياس ذهاباً وإياباً.

نقطة البقاء

يطمح بني ياس إلى تحقيق الفوز أو التعادل مع خورفكان، لضمان البقاء الرسمي في مباراة تعد صعبة على «السماوي»، لتطور مستوى ضيفه خورفكان، وتمتعه بجمهور كبير، كما أن المباراة تحتاج إلى تركيز عالٍ بسبب الضغط النفسي.

نقاط خورفكان

سيقود فوز أو تعادل خورفكان إلى رفع عدد النقاط التي يحققها الفريق في موسم واحد في دوري المحترفين، بحيث يصبح أكثر من 32 نقطة، في رقم قياسي جديد.

عدد الانتصارات

سيصل عدد انتصارات فريق خورفكان إلى 10، وهو الأعلى لـ«النسور» منذ انضمامه للعب في صفوف المحترفين موسم 2019-2020، بينما يراوح عدد انتصاراته بين ثلاثة وستة انتصارات في المواسم السابقة.

مركز متقدم

في حال فوز خورفكان على بني ياس سيصل إلى 35 نقطة، بانتظار خدمة تقدمها إليه مباراتا الوحدة مع الجزيرة والنصر مع شباب الأهلي للعودة إلى المركز السادس.