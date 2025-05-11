«غودولفين» تترقب انتصاراً جديداً في السباقات الكلاسيكية

تتطلع جياد فريق «غودولفين» لتحقيق انتصار جديد على صعيد السباقات الكلاسيكية حول العالم، حين ينشد المهر «أوموري سيتي» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، لقب سباق «بول دي إساي دي بولان» المخصص للخيول المهجنة الأولى لعمر ثلاث سنوات للفئة الأولى (جروب 1) الأعلى تصنيفاً عالمياً، ويجري اليوم على مضمار لونغشامب الفرنسي الشهير. وسجل الأسبوع الماضي تألقاً واضحاً لجياد فريق «غودولفين» بتحقيقها إنجازاً غير مسبوق على الساحة العالمية، بالفوز في أربعة سباقات كلاسيكية في قارتين مختلفتين حول العالم في غضون 24 ساعة، لتواصل جياد «الشعار الأزرق» استكمال مسيرتها الناجحة لموسم 2025، عبر المهر «أوموري سيتي» المنحدر من نسل الفحل «أواسيس دريم» ويتولى قيادته الفارس وليام بيوك، المتوج يومي السبت والأحد الماضيين بلقبي سباقي «2000 غينيز» و«1000 غينيز» الإنجليزيين العريقين، بتوقيع الجواد «رولينغ كورت»، والمهرة «ديزرت فلاور»، في أسبوع تزامن معه انتصاران لجياد «غودولفين» في مهرجان «كنتاكي» أحدهما جاء ببصمة تاريخية أولى بلقب «كنتاكي ديربي» في نسخته الـ151 مع الجواد «سوفرينتي»، وسبقه بانتزاع المهرة «غود شير» لقب «كنتاكي أوكس». وتستند حظوظ «أموري سيتي» في السباق الفرنسي الممتد لمسافة 1600 متر عشبي، على أدائه الذي قاده لأن يصبح أحد أبرز خيول «غودولفين» في عمر سنتين خلال عام 2024، حين أحرز في يوليو العام الماضي فوزاً سهلاً على مضمار «غودوود» البريطاني بلقب سباق «فينتغ ستيكس» لخيول الفئة الثانية (جروب2)، ثم حل في سبتمبر الماضي رابعاً في «فنسنت أوبراين ناشونال ستيكس» الإيرلندي في اختباره الأول على صعيد سباقات الفئة الأولى (جروب1)، قبل أن يشارك في نوفمبر 2024، في «بريدزرز كب جوفنايل تيرف» لخيول الفئة الأولى (جروب1) في كاليفورنيا ويحتل المركز الثالث. وعلق مدرب «غودولفين» شارلي آبلبي على استعدادات المهر لخوض سباق «بول دي إساي دي بولان» بقوله في تصريحات صحافية: «نحن سعداء بالحالة التي ظهر بها (أوموري سيتي) بعد سباقه الأخير في (كرايفن) منتصف الشهر الماضي، وحصل في سباق مضمار (لونغشامب) على البوابة الثامنة المثالية، وأتوقع منه أداء جيداً».