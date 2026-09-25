"توك أوف نيويورك" يحلق بشعار "غودولفين" ويتوج بلقب "جويل ستيكس" البريطاني

اكتسح المهر "توك أوف نيويورك" المملوك لفريق "غودولفين" العالمي، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، منافسيه، ليتوج بلقب سباق "جويل ستيكس" المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثانية "جروب2" لمسافة الميل "1600 متر عشبي"، في الشوط الرابع والرئيس، في الحفل الذي احتضنه مضمار "نيوماركت" البريطاني العريق.

وواصلت جياد "غودولفين" بإشراف المدرب آبلبي تألقها في الحفل ذاته، بإضافة انتصارٍ جديد، جاء مع المهر "فورتيتودين" بتتويجه بلقب الشوط الخامس "غودولفين ستيكس" المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لفئة "القوائم" ومسافة 2400 متر عشبي.

وعرف الفارس وليام بيوك كيفية قيادة المهر "توك أوف نيويورك" لتعويض انطلاقته البطيئة واللحاق سريعاً بوكب جياد المقدمة، قبل إطلاق العنان لقدراته في الـ 500 متر الأخيرة، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة وقاطعاً خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و34 ثانية و30 جزء من الثانية بفارق كبير بلغ أربع أطوال وثلاث أرباع الطول عن صاحب المركز الثاني المهر البريطاني "ذا لوست كينغ" المملوك لـ "مؤسسة كينغ باور ريسينغ" بإشراف المدرب أندور بالدينغ وقيادة الفارس أوشين ميرفي، فيما ذهب المركز الثالث للمهر "بيرسكا" المملوك لـ "مارتن هيوز وميكائيل كير دينين" بإشراف المدرب ريتشارد هانون وقيادة الفارس جيمس دويل.

وعلق مدرب فريق "غودولفين" شارلي آبلبي على الانتصار الباهر للمهر "توك أوف نيويورك" بقوله في تصريحات صحفية: "لطالما شعرنا بأن (توك أوف نيويورك) سيتطور ليصبح بطلاً في سباقات الفئة الأولى، وأعتقد أنه سيقدم أجاء أفضل عندما يبلغ الرابعة من عمره"، مضيفاً: "سررت كثيراً بما شاهدته وهو يتوجه إلى نقطة الانطلاق باندفاع كبير، وشعر الفارس وليام بأنه كان جواداً مختلفاً اليوم".

وتابع: "اعتاد (توك أوف نيويورك) على إيقاع تدريبي رائع، علماً بأنه لم يكن يوماً من النوع المندفع أو الصعب في التعامل، والآت بدأت كل الأمور تسير في المسار الصحيح وفي الوقت المناسب تمهيداً لما نأمل أن يكون مسيرة ناجحة ومثمرة له في سن الرابعة العام المقبل".