سردار: جاهز لتمثيل العين في كأس العالم إذا وافقت إدارة شباب الأهلي

أكد لاعب شباب الأهلي، الإيراني سردار أزمون، أنه فخور لارتباط اسمه بالانضمام إلى نادي العين خلال بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تنطلق في الولايات المتحدة الشهر المقبل.

وقال سردار أزمون لـ«الإمارات اليوم»، عقب فوز شباب الأهلي بلقب كأس رئيس الدولة للمرة الـ11 في تاريخه، بتغلبه في النهائي، أول من أمس، على الشارقة بهدفين مقابل هدف، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، إنه ليس لديه تفاصيل حول ما يتردد عن رغبة نادي العين في استعارته من «فرسان دبي».

وأوضح: «فخور بترشيحي من قبل المحللين الفنيين والجماهير للمشاركة مع العين بكأس العالم للأندية، وأنا جاهز لخوض هذه المهمة الجديدة، لكن القرار بيد إدارة شباب الأهلي».

وأضاف: «العين من أكبر الأندية في الإمارات، وأتمنى له التوفيق في مهمته المقبلة وتحقيق النتائج المشرفة في مونديال الأندية».

يذكر أن نادي شباب الأهلي كان قد نشر على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، في فبراير الماضي، أنه يدعم العين خلال مشاركته في كأس العالم للأندية، قائلاً: «يؤكد شباب الأهلي دعمه الكامل لممثل الوطن نادي العين في مشاركته بكأس العالم للأندية، واضعاً إمكاناته في خدمته، وذلك إيماناً بأهمية دعم الأندية الإماراتية في المحافل الدولية».

وأكمل: «يعتز النادي بكون العين هو سفير كرة الإمارات، متمنياً له التوفيق في تحقيق إنجاز مشرف يعكس تطور الكرة الإماراتية».

وتحدث سردار أزمون عن إنجاز فوز شباب الأهلي بلقب كأس رئيس الدولة، وقال: «لقب جديد رائع حصلنا عليه في الموسم الحالي، ولا شك أننا نستحق هذا التتويج».

وكشف أزمون عن تعرضه لوعكة صحية أثناء استعدادات الفريق لمواجهة الشارقة، وقال: «لقد عانيت حمى شديدة، وقضيت يومين في المستشفى قبل المباراة، ولكن لم يكن هناك أي مجال للأعذار، وتحاملت على نفسي حتى أشارك مع الفريق».

وأشاد بأداء شباب الأهلي، وقال: «لعبنا مباراة ممتازة أمام منافس قوي، حيث إنها المباراة السابعة التي تجمع الفريقين في الموسم الحالي، لذلك اللقاء كان صعباً جداً على الفريقين».

وحول شعور لاعبي شباب الأهلي بالخوف والتوتر عقب إحراز الشارقة الهدف الأول، قال: «لا، لم نشعر بالخوف إطلاقاً، وأنا شخصياً لا أشعر بالخوف في أي مباراة، لأن هذا الشعور سيجعلنا نخسر اللقاء، ونفقد تركيزنا».

وتابع: «لعبنا بشكل جيد، وأحرزنا الهدف الأول في توقيت مناسب قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن نحرز هدف الفوز في الشوط الثاني».

وشدد لاعب المنتخب الإيراني على استحقاق شباب الأهلي الفوز باللقب، وقال: «حققنا لقبنا الرابع في الموسم الحالي من إجمالي ست بطولات شارك فيها الفريق، وأرى أن ذلك شيء رائع، وأنا سعيد جداً بهذا الإنجاز في أول موسم لي مع النادي».

وأضاف: «شباب الأهلي قدم موسماً رائعاً، حيث إننا لم نخسر أي مباراة قبل أن نتلقى أول هزيمة أمام الوصل في الجولة الماضية من الدوري، ولكنها لم تؤثر علينا، وحققنا لقب الدوري، قبل أن نضيف لقب الكأس أيضاً».

وعن تقييمه لموسمه الأول مع كرة الإمارات، قال: «شيء لا يصدق بالتأكيد أن تكون هذه هي البداية مع شباب الأهلي، بأن أحقق أربعة ألقاب، وأتمنى حصد المزيد مع الانتصارات مع الفريق في الفترة المقبلة».

أما عن إمكانية منافسة «فرسان دبي» على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل، فقال: «يجب أن نتحدث بشكل واقعي، إذ إن البطولة القارية صعبة، ولكن في الوقت نفسه سنحاول أن نقدم كل ما لدينا، وأن نقاتل في جميع المباريات، ونرى ماذا يمكن أن نفعل في الموسم المقبل».

وأبدى سردار أزمون سعادته بقرار انتقاله إلى الدوري الإماراتي، وقال: «أعشق دولة الإمارات، وبالنسبة لي فخور بما وصلت إليه من تقدم في المجالات كافة، وسعيد باللعب مع شباب الأهلي في دوري المحترفين، وعلى مستوى كرة القدم أتمنى تأهل منتخب الإمارات إلى كأس العالم 2026، فالفريق قادر على تحقيق ذلك بفوزه على أوزبكستان وقيرغيزستان في الجولتين الحاسمتين من التصفيات في يونيو المقبل».

سردار أزمون:

. لقب جديد رائع حصلنا عليه.. ولا شك أننا نستحق هذا التتويج.

. شيء لا يصدق أن أحقق في انطلاقتي مع شباب الأهلي 4 بطولات.

. البطولة القارية صعبة ولكن سنحاول ونقدم كل ما لدينا.