أزمون يصنع هدفين.. وشباب الأهلي يهزم الاستقلال بثنائية ليما وبيزيرا

قاد المهاجم الإيراني سردار أزمون فريقه شباب الأهلي إلى تحقيق فوزه الثالث على التوالي في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما صنع هدفي الانتصار على الاستقلال الإيراني، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، وانتهت بفوز «الفرسان» بهدفين دون مقابل، سجلهما ماتيوس ليما وخوان بيزيرا في الدقيقتين 69 و84، ليواصل الفريق الإماراتي نتائجه الإيجابية في البطولة القارية.

وفرض أزمون نفسه نجماً للمواجهة أمام أبناء بلاده، بعدما لعب دوراً بارزاً في صناعة الهدفين، مؤكداً قيمته الفنية في الخط الأمامي لشباب الأهلي، وقدرته على صناعة الفارق في المواجهات المهمة، بفضل تحركاته الهجومية وتمريراته الحاسمة.

وفرض شباب الأهلي أفضليته خلال الشوط الأول، مستحوذاً على الكرة لفترات طويلة، ومهدداً مرمى الاستقلال في أكثر من مناسبة، لكنه افتقد اللمسة الأخيرة، بعدما أهدر محمد جمعة وعينسوري وسردار أزمون فرصاً محققة كانت كفيلة بمنح «الفرسان» التقدم قبل الاستراحة.

ورغم الأفضلية الهجومية لأصحاب الأرض، أظهر الاستقلال الإيراني تنظيماً جيداً، ونجح في الحد من خطورة لاعبي شباب الأهلي، مع الاعتماد على التحولات الهجومية السريعة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، واصل شباب الأهلي ضغطه بحثاً عن هدف التقدم، فيما تحسن أداء الاستقلال وبادل أصحاب الأرض السيطرة خلال بعض الفترات، لتتواصل المنافسة بين الفريقين قبل أن ترجح الفاعلية الهجومية كفة «الفرسان».

وجاءت الدقيقة 69 لتشهد هدف التقدم، بعدما أرسل سردار أزمون تمريرة عرضية متقنة إلى ماتيوس ليما، الذي حول الكرة إلى الشباك، مانحاً شباب الأهلي التقدم بهدف دون مقابل.

وواصل شباب الأهلي محاولاته لتعزيز النتيجة، حتى الدقيقة 84، عندما بدأت هجمة الهدف الثاني من الجهة اليسرى عن طريق ماتيوس ليما، الذي مرر الكرة إلى كارتابيا، ومنه إلى سردار أزمون، ليقدم المهاجم الإيراني تمريرته الحاسمة الثانية، واضعاً الكرة أمام خوان بيزيرا، الذي أسكنها الشباك.

وحمل الهدف أهمية خاصة للوافد الجديد خوان بيزيرا، بعدما افتتح سجله التهديفي بقميص شباب الأهلي، مسجلاً بصمته الأولى مع الفريق، ومؤكداً قدرته على تقديم الإضافة الهجومية.

وبهذا الانتصار، رفع شباب الأهلي سلسلة انتصاراته المتتالية في دوري أبطال آسيا للنخبة إلى ثلاثة، في مباراة تألق فيها أزمون بصناعة الهدفين أمام فريق من بلاده، ليؤكد «الفرسان» طموحهم في مواصلة مشوارهم القاري بقوة.