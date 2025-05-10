نجم شباب الأهلي مؤنس دبور: الفوز بحضور الوالدة له مذاق مختلف (فيديو)

أعرب لاعب شباب الأهلي مؤنس دبور عن سعادته بالفوز الذي حققه «فرسان دبي» على الشارقة 2-1، الجمعة، في المباراة النهائية لبطولة كأس رئيس الدولة، مشيراً إلى أن الفوز في حضور الوالدة والعائلة على المدرجات له مذاق خاص.

من أجمل اللقطات الي وثقتها اليوم

لقطة مؤنس دبور مع أمه ❤️ pic.twitter.com/TnC1meZOjl — ﮼العازي (@el3azy22) May 9, 2025

وقال مؤنس دبور لـ «الإمارات اليوم»: «خضنا موسماً صعباً، وكنا نستحق الفوز في الألقاب الستة من وجهة نظري ولكن هذه كرة القدم، واجهنا فريقا صعبا في المباراة النهائية كان يطمح إلى تعويض المباريات السابقة، ولكن شباب الأهلي نجح في الفوز بالمباراة الأهم ليكون مسك الختام التتويج بهذا اللقب الغالي».

وأضاف: «أعتقد أن الفريق نجح بنسبة كبيرة خلال الموسم الحالي، نعم خسرنا في نهائي بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ولكننا وصلنا إلى نهائي كل البطولات، وهذا من وجهة نظري نجاح كبير للفريق واللاعبين ومجلس الإدارة ونبارك للجمهور».

وأكد دبور أن «هدف الفريق الموسم المقبل المنافسة والتواجد بقوة في دوري أبطال آسيا والحفاظ على مكتسبات الموسم الحالي من إنجازات تحققت بفضل ما قدمه اللاعبين».