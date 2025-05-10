«كروزيرو دو سول» و«لا كيمادا» ينشدان لقب «إبسوم ستيكس» الياباني

يعود الجواد «كروزيرو دو سول» والجواد «لا كيمادا» بشعار «غودولفين» إلى مضمار طوكيو بحثاً عن الفوز بلقب سباق «إبسوم ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثالثة «جروب 3» الذي يقام اليوم على مسافة 1800 متر. ويبلغ عمر كلا الجوادين خمس سنوات، وسبق لهما على مضمار طوكيو تحقيق انتصارات في سباقات مصنفة، حيث ظفر «كروزيرو دو سول» مطلع العام 2024 بلقب سباق «سيتسين ستيكس»، فيما توج «لا كيمادا» قبل 12 شهراً بلقب سباق «بوباياوارا ستيكس».

«كروزيرو دو سول»، المنحدر من نسل الفحل «فاين نيدل» والفائز بلقب «ليستد» في «ناكاياما» بعمر ثلاث سنوات، يسجل ظهوره الثاني هذا العام تحت إشراف المدرب يوشيتادا تاكاهاشي، بعد أن أنهى تجربته الأولى لهذا العام في مارس الماضي بالمركز الخامس في سباق «ناكاياما كينين» لخيول الفئة الثانية «جروب 2». بدوره تمكن الجواد «لا كيمادا»، ابن الفحل «أمريكان باتريوت» ويشرف على تدريبه تيروهكو شيدا، في فبراير الماضي، من الحلول ثالثاً في سباق «كوكورا دايشوتين» المخصص لخيول الفئة الثالثة «جروب 3».