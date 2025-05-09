سردار أزمون مستعد للعب مع العين في كأس العالم 2025 بشرط "القرار بيد شباب الأهلي"

أبدى مهاجم شباب الأهلي، الإيراني سردار أزمون عدم ممانعته في اللعب مع العين خلال مشاركته في كأس العالم للأندية 2025 المقررة في الولايات المتحدة بالفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو.

وقال سردار أزمون رداً على سؤال لـ"الإمارات اليوم" حول إمكانية مشاركته مع العين لو طلب منه ذلك خصوصاً أن "الزعيم" يفكر في الاستعانة ببعض النجوم المحليين: "فخور بارتباط اسمي بالمشاركة مع العين في مونديال الأندية والقرار في يد شباب الأهلي".

وجاء هذا التصريح بعد تتويج شباب الأهلي بلقب كأس رئيس الدولة للمرة 11 في تاريخه على حساب الشارقة بعد تغلبه عليه 2-1 في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة على استاد محمد بن زايد.

وشارك أزمون في المباراة حتى الدقائق العشرة الأخيرة عندما قام مدرب شباب الاهلي سورزا باخراجه واشراك زميله ماتيوس ليما.

