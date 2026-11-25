قاد عبدالله حمد الوحدة إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا الثاني، بعدما سجّل هدف الفوز على الكويت 2-1 في الدقيقة 82، على ملعب نادي الكويت، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى، ورفع «العنابي» رصيده إلى 12 نقطة ليضمن الصدارة قبل الجولة الأخيرة، فيما بقي الكويت عند ست نقاط.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعدما اعترض دفاع الكويت تسديدة عمر خريبين من داخل المنطقة في الدقيقة 15، وتصدّى حارس الوحدة فاكوندو إنسفران لتسديدة المهدي برحمة في الدقيقة 22، فيما ذهبت رأسية عمر غونزاليس فوق المرمى في الدقيقة 44 عقب ركلة ثابتة.

وافتتح إبراهيم كميل التسجيل للكويت في الدقيقة 59 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء، وأدرك فاكوندو كروسبسكي التعادل للوحدة بعد أربع دقائق، بعدما قابل عرضية سام مارك بتسديدة بقدمه اليسرى استقرّت في الزاوية العليا اليمنى، وعاد كروسبسكي ليهدّد المرمى من خارج المنطقة في الدقيقة 67، لكن خالد الرشيدي تصدّى لمحاولته.

ودفع الوحدة بأرناو براداس بدلاً من عمر خريبين في الدقيقة 74، وساهم البديل في تسجيل هدف الفوز بعد ثماني دقائق، حين مرّر الكرة إلى عبدالله حمد في هجمة مرتدة سريعة، ليسدّد الأخير بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء إلى الزاوية السفلى اليسرى، بعد دقيقتين من اعتراض دفاع الكويت تسديدة سابقة له من خارج المنطقة.