فاز الجزيرة على غول غوهار سيرجان الإيراني بهدف دون رد، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا الثاني، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، فيما تجمّد رصيد الفريق الإيراني عند نقطتين.

وحقق «فخر أبوظبي» انتصاره الرابع في دور المجموعات أمام الفريق الوحيد الذي حرمه من الفوز في الجولات الأربع الأولى، وكان الجزيرة قد ضمن تأهله إلى دور الـ16 في الجولة الماضية، حين تغلّب على المحرق البحريني بثلاثة أهداف دون رد خارج أرضه.

وشهد الشوط الأول محاولة مبكرة من تاليسكا، الذي سدّد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة بعد تمريرة من مالكوم، لكن الحارس محمد رضا أخباري تصدّى للكرة، وفي الدقيقة 32 أبعد حارس الجزيرة إرسين ديستان أوغلو محاولة محمد معصومي من مسافة قريبة.

وحسم تاليسكا المباراة في الدقيقة 40، بعدما تلقّى تمريرة من برونو أوليفيرا وأطلق تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية العليا اليسرى، وكاد ميلسون يضيف الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، لكن تسديدته مرّت إلى يمين المرمى.

وواصل تاليسكا تهديد مرمى الفريق الإيراني بعد الاستراحة، فسدد إلى يمين المرمى في الدقيقة 55 إثر تمريرة من مالكوم، واعترض الدفاع محاولته التالية في الدقيقة 65، قبل أن يحلّ فينيسيوس ميلو بدلاً منه بعد دقيقة واحدة.