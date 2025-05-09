نهائي «آسيا - 2» بين الشارقة وليون في «الرابعة عصراً» بتوقيت الإمارات

أعلن نادي ليون سيتي سايلرز السنغافوري على صفحته الرسمية عبر منصة «إكس»، أنه تم تحديد الساعة الثامنة مساء بتوقيت سنغافورة، الرابعة بتوقيت الإمارات، موعداً لنهائي دوري «أبطال آسيا للأندية 2» بين فريقَي الشارقة وليون سيتي، المقررة يوم الأحد 18 الجاري على ملعب بيشان، وهو الملعب البديل الذي حدده الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتقام المباراة عليه، بعدما رفض نادي الشارقة إقامتها على ملعب جالان بيسار، بسبب عدم جاهزية أرضيته التي تعتمد على النجيل الاصطناعي بدلاً من النجيل الطبيعي.

ووفقاً للموقع الرسمي لنادي ليون سيتي، فإن النادي بدأ التعاون مع الاتحاد السنغافوري في الترتيبات الخاصة بالمباراة، سواء على صعيد بيع التذاكر للجمهور أو غيره من الإجراءات المتعلقة بالتحضير للمباراة، بجانب بدء الاتحاد السنغافوري لكرة القدم عملية تحسينات على أرضية ملعب المباراة وتوسعة المدرجات الجانبية الخاصة بالجمهور.

من جانب آخر، ينتظر أن يقوم الاتحاد الآسيوي بإجراء عملية التفتيش والفحص النهائي على ملعب بيشان، للتأكد من جاهزيته لاستضافة المباراة في الأيام المقبلة.

يُذكر أن مسابقة دوري أبطال آسيا 2، تُعد المسمى الجديد لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي سابقاً، وهي نسخة مستحدثة يهدف من خلالها الاتحاد القاري للعبة إلى تطوير مسابقاته بشكل أفضل.

على صعيد آخر، قال رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم، خالد عيسى المدفع، إن مدرب الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين، ذهب، أخيراً، إلى تدريب المنتخب تلبية لنداء الوطن، وإن النادي يعمل حالياً على إيجاد المدرب البديل المناسب خلفاً لكوزمين.

وأضاف المدفع لقناة «دبي الرياضية» أن «نادي الشارقة قرر الاستجابة لطلب اتحاد الكرة في انتقال كوزمين لتدريب المنتخب ولم يتوانَ في تلبية هذا الطلب، كون نادي الشارقة دائماً كان رافداً للمنتخب، سواء على المستوى الإداري أواللاعبين أو النجوم الذين حققوا إنجازات بوصول المنتخب إلى كأس العالم 90، وبالتالي فإن النادي حافظ على هذا الدعم للمنتخبات الوطنية».

ووقّع اتحاد الإمارات لكرة القدم، أخيراً، عقداً رسمياً مع كوزمين لتولي تدريب المنتخب لمدة عامين خلفاً للمدرب السابق، البرتغالي باولو بينتو.

وأوضح المدفع: «كوزمين مدرب محترف بمعنى الكلمة من خلال تعاملنا معه في الفترة السابقة، ونظراً إلى النتائج الإيجابية التي تحققت في الفترة السابقة، كان في البداية هناك تفاوض معه لتجديد عقده، لكن جاء طلب اتحاد الكرة بتوليه تدريب المنتخب، وبالتالي أصبح هذا الأمر قراراً نافذاً، وأتمنّى لكوزمين والمنتخب التوفيق»، وأكمل خالد المدفع: «بالنسبة للمرحلة المقبلة، فإن مجلس إدارة شركة كرة القدم بالنادي تعمل على إيجاد مدرب جديد خلفاً لكوزمين، وهناك أكثر من مدرب مطروح اسمه أمام مجلس الشركة، ونأمل التوفيق في إيجاد مدرب يعوّض مدرباً بقامة كوزمين».