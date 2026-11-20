بلغ إجمالي الفترة الفعلية التي قضاها الكرواتي، زلاتكو داليتش، في قيادة المنتخب الوطني لكرة القدم، 30 يوم عمل، سواء على صعيد معسكرات الإعداد أو التدريبات أو المباريات الرسمية والودية، بما فيها كأس الخليج الـ27 التي أقيمت أخيراً في السعودية، قاد خلالها «الأبيض» في سبع مباريات حتى الآن.

وبدأت الفترة الأولى لزلاتكو مع المنتخب، في 16 سبتمبر الماضي، مع أول تدريب للمنتخب خلال معسكر الإعداد الذي أقامه في أبوظبي استعداداً لكأس الخليج، واستمرت هذه الفترة حتى 21 سبتمبر الماضي، موعد السفر إلى مدينة جدة السعودية، وانطلقت الفترة الثانية في 22 سبتمبر، واستمرت حتى السادس من أكتوبر الماضي، وشهدت المشاركة الفعلية في البطولة الخليجية، أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فكانت خلال المعسكر الأخير في أبوظبي، الذي استمر من التاسع إلى 17 الجاري، وخاض خلاله المنتخب مباراتين أمام هندوراس وسورية، في إطار استعداداته لكأس آسيا 2027.

يُذكر أن اتحاد الكرة كان قد تعاقد مع زلاتكو، في أغسطس الماضي، خلفاً للمدرب السابق، الروماني أولاريو كوزمين.

وخاض المنتخب سبع مباريات، منها خمس في كأس الخليج الأخيرة، ومباراتان وديتان أمام هندوراس وسورية، إذ فاز في خمس مباريات أمام كل من اليمن 4-صفر، والبحرين 3-صفر، وعُمان 1-صفر، وهندوراس 3-1، وسورية 4-2، وتعادل في مباراة واحدة أمام قطر 1-1، وخسر مباراة واحدة أيضاً أمام السعودية بهدفين دون رد في نهائي كأس الخليج.

وسجل المنتخب 16 هدفاً في سبع مباريات، في حين استقبلت شباكه ستة أهداف، وتصدر منتخب الإمارات قائمة أقوى هجوم في كأس الخليج برصيد تسعة أهداف، متفوقاً بفارق هدف على المنتخب السعودي الذي فاز باللقب.

وسجل أهداف المنتخب كل من نيكولاس خيمينيز وعثمان كامارا (ثلاثة أهداف لكل منهما)، وعلي صالح (

هدفان)، وكل من بالا، وخليفة الحمادي، وبرونو أوليفيرا، وساشا، وحارب عبدالله، ولوان بيريرا، ومحمد جمعة المنصوري، هدف واحد، فيما سجل مدافع اليمن نادر سهل هدفاً بالخطأ في مرماه.

ووفقاً للإحصائية، استعان زلاتكو بـ30 لاعباً خلال قائمتي كأس الخليج الـ27 ومباراتي هندوراس وسورية الوديتين، واللاعبون هم: خالد عيسى، وحمد المقبالي، وفهد الظنحاني، وماركوس ميلوني، وزايد الزعابي، وخالد الظنحاني، وخليفة الحمادي، وعلاء الدين زهير، وساشا إيفكوفيتش، ولوكاس بيمنتا، وإيريك دي مينيريس، وروبن فيليب، ولوان بيريرا، وعبدالله حمد، ومامادو كوليبالي، وعصام فايز، وفابيو دي ليما، ونيكولاس خيمينيز، وحارب عبدالله، وبرونو دي أوليفيرا، وعلي صالح، ويوري سيزار، وريتشارد أكونورو، وجويلهرم دا سيلفا «بالا»، وسلطان عادل، وعثمان كامارا، ويوسف المرزوقي، وكوامي كوايدو، ويحيى الغساني، ومحمد جمعة المنصوري.

من جهته، وصف مدير فريق كرة القدم السابق بنادي النصر والمحلل الفني، خالد عبيد، حصاد زلاتكو مع المنتخب حتى الآن بالجيد، مؤكداً أن زلاتكو يسير في الطريق الصحيح، في إطار خطة متكاملة لتجهيز المنتخب للاستحقاقات المقبلة، مشيراً إلى أن المدرب الكرواتي يخطط للمستقبل برؤية واضحة، من خلال العمل على بناء منتخب شاب، نظراً إلى أن معدل أعمار لاعبي المنتخب الحاليين يُعد مناسباً ومتقارباً.

وقال خالد عبيد لـ«الإمارات اليوم»: «معدل أعمار لاعبي المنتخب للمرحلة المقبلة يجب أن يراوح بين 25 و28 سنة، حتى يكون اللاعبون في حالة فنية وبدنية جيدة، بما يجعل المنتخب مؤهلاً للمنافسة في مختلف البطولات، إذ إنه من الصعب جداً أن ينافس المنتخب في البطولات بمعدل أعمار يتجاوز 32 إلى 33 عاماً، نظراً إلى أن الحالة البدنية لهؤلاء اللاعبين لن تساعدهم في الوصول مع المنتخب إلى تحقيق الأهداف المنشودة».

وشدد خالد عبيد على أن المطلوب من زلاتكو خلال المرحلة المقبلة هو التركيز على خوض مباريات ودية مع منتخبات يُعد مستواها الفني أعلى من مستوى المنتخب، حتى يتعرف المنتخب إلى إمكاناته الحقيقية.

وأوضح: «المنتخب لعب ودياً مع منتخبين أقل منه في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، وهما منتخبا سورية وهندوراس، مع احترامي للمنتخبين، لذلك فإن المنتخب بحاجة إلى أن يختبر نفسه أمام منتخبات أعلى منه في التصنيف العالمي».

نتائج زلاتكو مع المنتخب

الإمارات - اليمن 4-0

الإمارات - البحرين 3-0

الإمارات - قطر 1-1

الإمارات - عُمان 1-0

الإمارات - السعودية 0-2

الإمارات - هندوراس 3-1

الإمارات - سورية 4-2

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