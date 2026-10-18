كوزمين: بداية الجزيرة أمام كلباء كانت كارثية.. واللعب الفعلي 20 دقيقة فقط

أعرب مدرب الجزيرة، الروماني أولاريو كوزمين، عن استيائه من أداء فريقه في بداية مباراته أمام كلباء، التي انتهت بالتعادل 2-2، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري المحترفين، منتقداً في الوقت ذاته كثرة التوقفات التي شهدتها المواجهة، والتي قال إنها حرمت اللاعبين من خوض مباراة حقيقية.

وقال كوزمين، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «عانينا من انقطاع تام عن التركيز خلال الدقائق العشر الأولى، وبدأنا المباراة بصورة سيئة للغاية، سواء من حيث الأداء أو طريقة التعامل مع مجرياتها، وهو ما انعكس على النتيجة النهائية».

وأضاف: «بعد عودة اللاعبين من المشاركات الدولية، لاحظت تراجعاً في مستوى أدائهم مقارنة بما قدموه سابقاً، ولم أكن أتوقع ذلك، لكن علينا الاعتراف بأن مثل هذه المباريات يجب ألا تتكرر».

وانتقد كوزمين كثرة التوقفات خلال اللقاء، قائلاً: «لا يمكن أن يسقط اللاعبون على أرض الملعب 30 مرة دون اتخاذ القرارات المناسبة. لقد شاهدنا توقفات متكررة، وأعتقد أن الوقت الفعلي للعب لم يتجاوز 20 دقيقة أو أكثر بقليل».

وتابع: «لا أقول ذلك لتبرير التعادل، فقد كان من الممكن أن نخسر المباراة بنتيجة 2-4 أو 2-5، لكن الأهم أن نلعب كرة القدم. ما حدث اليوم لم يكن مباراة كرة قدم بالشكل الذي نريده، إذ كنا نشاهد 30 ثانية من اللعب تتبعها دقيقتان من التوقف، وفي بعض الحالات خمس دقائق».

وأوضح مدرب الجزيرة أن كرة القدم يجب أن تقدم المتعة للجمهور، وأن استمرار اللعب ورفع مستواه أمران ضروريان لجذب المشجعين إلى الملاعب، مشيراً إلى أن كثرة التوقفات تؤثر سلباً في جودة المباريات.

وعن وضع الجزيرة في المنافسة، قال كوزمين: «نتقدم بفارق نقطة واحدة في الصدارة، وكان ينبغي أن يكون الفارق أكبر، لكن الموسم لا يزال طويلاً، ونحن في بداية المشوار، ونحتاج إلى المزيد من العمل والقوة والتطور حتى نصل إلى المستوى الذي نطمح إليه».