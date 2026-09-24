يوري سيزار يظهر أساسياً للمرة الأولى مع «الأبيض» في «خليجي 27»

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الإمارات الوطني لكرة القدم، بقيادة المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المنتخب مباراته أمام نظيره اليمني، المقررة اليوم الخميس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في افتتاح مشوار المنتخبين ببطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، المقامة حالياً في مدينة جدة السعودية، ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضاً منتخبي قطر والبحرين.

وتمثل المباراة الظهور الرسمي الأول للمدرب زلاتكو داليتش مع «الأبيض»، منذ تعاقد اتحاد الإمارات لكرة القدم معه في أغسطس الماضي، خلفاً للمدرب السابق الروماني أولاريو كوزمين.

وشهدت التشكيلة الأساسية اعتماد المدرب على الحارس المخضرم خالد عيسى، البالغ 37 عاماً، لحراسة مرمى المنتخب في المباراة الافتتاحية، مستفيداً من خبرته الكبيرة، إلى جانب المستويات التي قدمها مع فريقه العين خلال الفترة الأخيرة.

كما شهدت التشكيلة مشاركة لاعب شباب الأهلي يوري سيزار أساسياً للمرة الأولى مع المنتخب الوطني، بعدما سبق أن انضم إلى قائمة «الأبيض» للمرة الأولى تحت قيادة المدرب السابق أولاريو كوزمين، خلال تجمع داخلي في مارس الماضي.

وضمت التشكيلة الأساسية: خالد عيسى في حراسة المرمى، ولوكاس بيمنتا وعلاء الدين زهير وروبن فيليب وماركوس ميلوني في خط الدفاع، ومامادو كوليبالي وعصام فايز ونيكولاس خيمنيز ويوري سيزار في خط الوسط، ولوان بيريرا وبرونو أوليفيرا في خط الهجوم.