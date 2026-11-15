رياضيون: تنوع الحلول الهجومية أبرز مكاسب «الأبيض» من «ودية» هندوراس

حدد رياضيون ومحللون فنيون خمس ملاحظات فنية على المباراة الودية الدولية التي خاضها المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره الهندوراسي، أول من أمس، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي، وانتهت بفوز «الأبيض» بنتيجة 3-1، ضمن تحضيراته للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها نهائيات كأس آسيا 2027.

وأشاروا إلى أن أبرز الإيجابيات تمثلت في الفاعلية الهجومية، التي تجلت في تسجيل ثلاثة أهداف، إلى جانب تنوع الحلول الهجومية وعدم الاعتماد على لاعب واحد في التسجيل، بعدما تناوب على إحراز الأهداف المدافع خليفة الحمادي وبرونو أوليفيرا والبديل محمد جمعة المنصوري.

ورغم هذه الإيجابيات، رأوا أن خط الهجوم لايزال بحاجة إلى مزيد من التطوير، من خلال وجود مهاجم يمتلك الحس التهديفي والقدرة على ترجمة الفرص إلى أهداف.

كما برز اللاعب الصاعد محمد جمعة المنصوري، بوصفه أحد أبرز مكاسب المباراة، إذ تمكن، رغم مشاركته بديلاً في الشوط الثاني، من ترك بصمته بتسجيل الهدف الثالث، بعد مجهود مميز من زميله سلطان عادل الذي صنع الهدف.

وفي المقابل، كشفت المباراة عن بعض الثغرات الدفاعية، التي أسهمت في تسجيل هندوراس هدفها الوحيد في الدقيقة 52 عن طريق جوناثان روبيو، مستغلاً خطأ دفاعياً وارتباكاً في الخط الخلفي، رغم وجود كثافة عددية أمام الحارس خالد عيسى.

ولفتوا كذلك إلى حاجة المنتخب إلى تعزيز الانسجام بين خطوط اللعب، خصوصاً في الخطين الخلفي والأوسط، بما يسهم في دعم المنظومة الهجومية وتمكين لاعبي المقدمة من أداء أدوارهم بفاعلية أكبر.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن المباراة مثلت فرصة جيدة للمدرب زلاتكو لتجربة أكبر عدد من اللاعبين والوقوف على مستوياتهم الفنية، مشيرين إلى أن الفوز، إلى جانب ما يمكن أن يحققه من دفعة معنوية للاعبين، قد يسهم في تحسين ترتيب المنتخب في التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وجرّب زلاتكو 17 لاعباً خلال المباراة، إذ ضمت التشكيلة الأساسية كلاً من خالد عيسى في حراسة المرمى، وخليفة الحمادي وروبن فيليب وعلاءالدين زهير وماركوس ميلوني في الدفاع، وعصام فايز ومامادو كوليبالي ولوان بيريرا وعلي صالح في الوسط، وبرونو أوليفيرا وعثمان كامارا في الهجوم.

كما أشرك المدرب ستة لاعبين بدلاء، هم زايد الزعابي ونيكولاس خيمينيز وعبدالله حمد وسلطان عادل ومحمد جمعة المنصوري وحارب عبدالله.

تجربة جيدة

ووصف مدرب المنتخب الوطني السابق والمحلل الفني، الدكتور عبدالله مسفر، مباراة هندوراس بأنها تجربة جيدة، كونها منحت المدرب زلاتكو فرصة إشراك عدد من اللاعبين والوقوف على مستوياتهم الفنية بعيداً عن الضغوط النفسية، إلى جانب تجربة طرق وأساليب لعب مختلفة أمام منتخب جيد.

واعتبر مسفر أن المباراة المقبلة أمام سورية، يوم الثلاثاء المقبل، ستكون أيضاً أمام مدرسة كروية مختلفة، تتميز بالتنظيم الدفاعي.

وقال: «سعيد بتسجيل اللاعب المنصوري في هذه المباراة، وكذلك المدافع خليفة الحمادي، الذي مثلت هذه المواجهة عودة جيدة له ضمن التشكيلة الأساسية».

مكسب كبير

من جانبه، أكد اللاعب الدولي السابق جمعة خاطر أن المنتخب قدم مستوى فنياً جيداً، أظهر من خلاله اللاعبون الإصرار والعزيمة في إطار استعداداتهم للبطولات المقبلة.

وأشار إلى أن المنتخب ظهر بصورة مميزة في جميع الخطوط، معتبراً أن استقبال هدف من هندوراس لا يقلل من المستوى الجيد الذي قدمه الخط الخلفي، الذي اجتهد لاعبوه في الحد من خطورة المنافس ومنعه من الوصول إلى المرمى، بفضل التركيز العالي.

وأضاف: «التشكيلة التي خاضت المباراة، إلى جانب اللاعبين الذين شاركوا بدلاء في الشوط الثاني، كان لهم حضور مؤثر في الملعب، وأسهموا في صناعة الفارق لمصلحة المنتخب». ووصف جمعة خاطر اللاعب محمد جمعة المنصوري بأنه مكسب كبير للمنتخب وموهبة نادرة تستحق المحافظة عليها ودعمها، لما يمتلكه من إمكانات فنية عالية، مشيراً إلى أنه نجح، رغم دخوله بديلاً في الشوط الثاني، في ترك بصمته بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 87.

مؤشرات فنية عديدة

بدوره، أكد المحاضر الدولي في اتحاد الإمارات لكرة القدم والمحلل الفني عمر الحمادي أن التجربة الودية أمام هندوراس حملت العديد من المؤشرات الفنية التي تستحق الوقوف عندها.

وأوضح أن أبرز الإيجابيات تمثلت في الفاعلية الهجومية، التي ظهرت من خلال تسجيل ثلاثة أهداف، وهو مؤشر إيجابي على قدرة المنتخب على الوصول إلى مرمى المنافس، فضلاً عن تنوع الحلول الهجومية وعدم الاعتماد على لاعب واحد في التسجيل.

وأضاف أن المنتخب أظهر قدرة على استغلال المساحات والتحول إلى الهجوم، إلى جانب الروح القتالية والإصرار حتى الدقائق الأخيرة.

وفي المقابل، أشار الحمادي إلى أن المنتخب لايزال بحاجة إلى تطوير فاعليته الهجومية، خصوصاً في التعامل مع الفرص المحققة أمام المرمى، وإيجاد مهاجم يمتلك الحس التهديفي والقدرة على ترجمة الفرص إلى أهداف، معتبراً أن ذلك يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الكرة الإماراتية.

ولفت أيضاً إلى وجود بعض الثغرات في التنظيم الدفاعي، خصوصاً عند التحول السريع من الحالة الهجومية إلى الدفاعية، مؤكداً أهمية تحسين السيطرة على منطقة الوسط، وعدم ترك المساحات أمام المنافس للتحكم في إيقاع اللعب.

وشدد على ضرورة تعزيز الانسجام بين الخطوط، خصوصاً في بناء الهجمات والخروج المنظم بالكرة تحت الضغط، مشيراً إلى أن الأرقام أظهرت تفوق منتخب هندوراس في الاستحواذ والتسديد، رغم خسارته المباراة، وهو ما يؤكد أن النتيجة الإيجابية لا تعني بالضرورة التفوق في جميع الجوانب الفنية.

وأوضح الحمادي أن الجهاز الفني مطالب بالتركيز على ثلاثة محاور رئيسة، تتمثل في تطوير المنظومة الهجومية وإيجاد حلول أكثر تنوعاً أمام المنتخبات التي تعتمد على التكتل الدفاعي، ورفع مستوى التنظيم الدفاعي وسرعة التحول بعد فقدان الكرة، إلى جانب منح الفرصة للعناصر الأكثر جاهزية.

وختم قائلاً: «الفوز على هندوراس يمثل مكسباً معنوياً جيداً، لكنه ليس المقياس النهائي لمدى جاهزية المنتخب. الأهم هو الاستفادة من الأخطاء والبناء على الإيجابيات، والوصول إلى منظومة لعب متوازنة قادرة على المنافسة أمام المنتخبات الآسيوية القوية. فالمنتخب الإماراتي لا يحتاج فقط إلى تحقيق الانتصارات في المباريات الودية، بل يحتاج إلى هوية فنية واضحة، وشخصية داخل الملعب، وفاعلية هجومية واستقرار دفاعي يمنحانه القدرة على المنافسة في الاستحقاقات الكبرى».

الملاحظات الفنية الـ5

1- الفاعلية الهجومية - بدليل تسجيل المنتخب ثلاثة أهداف دون الاعتماد على لاعب واحد في التسجيل.

2- خط الهجوم لايزال بحاجة إلى مهاجم يمتلك الحس التهديفي والقدرة على ترجمة الفرص إلى أهداف.

3- بروز لاعب صاعد مثل محمد جمعة المنصوري الذي يعد أحد أبرز المكاسب في هذه المباراة.

4- وجود بعض الثغرات الدفاعية ما تسبب في تسجيل منتخب هندوراس لهدفه في الدقيقة «52».

5- المباراة كشفت أيضاً حاجة المنتخب إلى تعزيز الانسجام خاصة على صعيد خطي الدفاع والوسط.