4 أهداف لزلاتكو بمعسكر «الأبيض» في أبوظبي

دشّن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أمس، تحضيراته للمشاركة في بطولة كأس الخليج (خليجي27)، المقررة في السعودية خلال الفترة من 23 الجاري إلى السادس من أكتوبر المقبل، بإقامة أول حصة تدريبية على ملعب فندق ريتز كارلتون، ضمن تجمعه الداخلي في أبوظبي.

وتتواصل تدريبات «الأبيض» يومياً حتى موعد السفر إلى جدة في 21 الجاري، على أن تكتمل صفوف المنتخب بقائمته المكونة من 26 لاعباً، بانضمام العناصر التي غابت عن التدريب الأول، بسبب ارتباطاتها مع أنديتها في البطولات الخارجية، خصوصاً دوري أبطال آسيا للنخبة، و«دوري أبطال آسيا2».

ويستهدف المدرب، الكرواتي زلاتكو داليتش، خلال المعسكر القصير، تحقيق أربعة أهداف فنية، تتمثّل في التعرّف إلى اللاعبين عن قرب، باعتبارها المرة الأولى التي يلتقيهم فيها منذ توليه المهمة خلفاً، للروماني أولاريو كوزمين في أغسطس الماضي، إلى جانب تطبيق أفكاره الفنية ومدى استيعاب اللاعبين لطريقة اللعب التي يعتمدها، وسعى الجهاز الفني إلى الوقوف على جاهزية عدد من اللاعبين العائدين من الإصابة، وفي مقدمتهم لاعب شباب الأهلي، جويلهرم بالا، ثم الاستقرار على العناصر التي سيعتمد عليها في البطولة.

ويلعب «الأبيض» في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات قطر واليمن والبحرين، ويستهل مشواره بمواجهة المنتخب اليمني في 24 الجاري.

من جهته، قال مدرب المنتخب الوطني السابق والمحلل الفني، الدكتور عبدالله مسفر لـ«الإمارات اليوم»: «إن قصر الفترة الزمنية الخاصة بالإعداد، جعل زلاتكو يستدعي الوجوه السابقة، كما أن اللاعبين الذين تم اختيارهم أكثر انسجاماً، لكونهم سبق لهم اللعب معاً في فترات سابقة، لذلك يسعى المدرب خلال فترة الإعداد القصيرة إلى قراءة أفكار هؤلاء اللاعبين»، وأضاف أن «أغلب العناصر المختارة خاضت عدداً كبيراً من المباريات الدولية خلال الفترة الماضية، سواء مع المنتخب أو أنديتها، ما يساعد الجهاز الفني على الاستفادة منها فنياً خلال المعسكر».

واعتبر مسفر أن استبعاد بعض العناصر من القائمة أمر طبيعي، في ظل تراجع مستوياتها خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى لاعبَي الشارقة كايو لوكاس والوحدة كايو كانيدو، اللذين «لم يقدما المستوى الفني المقنع خلال الفترة الأخيرة، سواء مع المنتخب أو نادييهما»، وأوضح أن الصورة ستتضح أمام زلاتكو بشأن اللاعبين القادرين على الاستمرار ضمن خياراته، خصوصاً العناصر التي عانت الإصابات، أخيراً، وذلك بعد متابعتهم عن قرب خلال المعسكر وقبل السفر إلى السعودية.

وختم مسفر: «كنت أتمنى أن تكون الفترة الزمنية كافية للمدرب زلاتكو حتى يتمكن من تجهيز المنتخب بالصورة المطلوبة».