المنتخب يُدشّن معسكر أبوظبي اليوم بمشاركة 26 لاعباً

يُدشّن المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم، معسكره الإعدادي في أبوظبي، الذي يستمر حتى 17 الشهر نوفمبر الجاري، بمشاركة 26 لاعباً تم اختيارهم ضمن القائمة الجديدة، استعداداً لخوض مباراتين وديتين أمام منتخبَي هندوراس وسورية، يومَي 13 و17 من الشهر ذاته، في إطار برنامج الجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي زلاتكو، لتجهيز المنتخب لنهائيات كأس آسيا 2027، التي تأجلت إلى الفترة من 23 ديسمبر 2027 إلى 21 يناير 2028.

ويسعى زلاتكو إلى الاستفادة القصوى من فترة الإعداد المقبلة، خصوصاً أنه بات أمامه متسع من الوقت لتجهيز المنتخب بالصورة المطلوبة، من خلال إقامة معسكرات الإعداد، وخوض أكبر عدد من المباريات الودية، وتجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين، في أعقاب قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأخير بتأجيل كأس آسيا نحو عام، بعدما كان مقرراً إقامتها خلال الفترة من السابع من يناير حتى الخامس من فبراير المقبلين.

وتشمل خطة زلاتكو على المدى الطويل إحداث تغيير كامل في هوية المنتخب وشخصيته، وترسيخ ثقافة الفوز بالألقاب والبطولات لدى اللاعبين، لاسيما أن عقده مع اتحاد الكرة يمتد حتى عام 2030، بعدما تعاقد معه الاتحاد في أغسطس الماضي خلفاً للمدرب الروماني أولاريو كوزمين.

ويُعدّ المعسكر المرتقب فرصة للمدرب زلاتكو للتعرّف أكثر إلى لاعبيه، مقارنة بالفترة السابقة التي سبقت مشاركة المنتخب في كأس الخليج 27، إذ كانت الفترة قصيرة جداً، ورغم ذلك نجح المدرب في وضع أسلوبه وبصمته الفنية على المنتخب، الذي تغيّرت صورته الفنية بشكل كبير خلال البطولة الخليجية، وباتت المنتخبات الأخرى تعمل له ألف حساب، قياساً بالأداء القوي الذي قدمه.

وحاول زلاتكو، خلال القائمة الجديدة التي اختارها، الاستقرار على عدد كبير من الأسماء التي شاركت مع الأبيض في كأس الخليج الأخيرة، التي حصل فيها المنتخب على لقب الوصيف، بعدما وصل إلى المباراة النهائية أمام المنتخب السعودي الذي فاز باللقب.

وتشهد صفوف المنتخب غيابات مؤثرة لعدد من اللاعبين لأسباب مختلفة، أبرزهم لاعبا شباب الأهلي يوري سيزار وجويلهيرم بالا، الذي عاد مجدداً إلى الملاعب، إذ شارك مع فريقه شباب الأهلي بديلاً في الدقيقة 58 خلال مباراته الأخيرة أمام الشارقة ضمن الجولة الثامنة في دوري المحترفين.

وشملت قائمة الغائبين عن صفوف المنتخب أيضاً لاعب الشارقة كايو لوكاس بسبب الإصابة، إذ لم يشارك اللاعب حتى الآن مع فريقه في الدوري المحلي هذا الموسم سوى في مباراتين، أمام الظفرة في الجولة الأولى، وأمام الجزيرة في الجولة الثانية، وحاول زلاتكو تعويض غياب هذا الثلاثي بضم لاعب شباب الأهلي محمد جمعة المنصوري، ولاعب الشارقة يحيى الغساني، ويُمثّل ضم المنصوري مجدداً إلى المنتخب إضافة جديدة، بعدما ظهر في الفترة الماضية بمستوى فني متطور.

ويلعب المنتخب في كأس آسيا ضمن المجموعة الخامسة، التي تضم إلى جانبه منتخبات كوريا الجنوبية واليمن وفيتنام.

قائمة المنتخب الجديدة

خالد عيسى، وحمد المقبالي، وفهد الظنحاني، وماركوس ميلوني، وخالد الظنحاني، وخليفة الحمادي، وعلاء الدين زهير، وساشا إيفكوفيتش، وروبن فيليب، ويوسف المرزوقي، وزايد الزعابي، وكوامي كوايدو، ولوان بيريرا، وعبدالله حمد، ومامادو كوليبالي، وعصام فايز، وفابيو دي ليما، ونيكولاس خيمينيز، وحارب عبدالله، وبرونو دي أوليفيرا، وعلي صالح، ويحيى الغساني، وريتشارد أكونور، ومحمد جمعة المنصوري، وسلطان عادل، وعثمان كامارا.

• خطة زلاتكو تشمل إحداث تغيير كامل في هوية المنتخب وشخصيته على المدى الطويل.