«أغلى كأس» في قمة «10 على 10»

تتجه الأنظار في الساعة 7:30 من مساء اليوم، صوب استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، لمتابعة نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم في نسختها رقم 48، التي تجمع شباب الأهلي والشارقة في قمة استثنائية بكل المقاييس، بين الفريقين الأكثر تتويجاً باللقب على مدار تاريخ البطولة.

وستكون مواجهة الليلة فرصة مثالية أمام الفريقين لفض الشراكة على صدارة أكثر الأندية تتويجاً بلقب كأس رئيس الدولة، ولكل منهما 10 ألقاب، إذ تعود آخر مرة تُوّج فيها شباب الأهلي بلقب كأس رئيس الدولة إلى عام 2021، عندما فاز في المباراة النهائية على نادي النصر بنتيجة 2-1، فيما نال الشارقة اللقب الأخير له في البطولة نفسها عام 2023، تحت قيادة مدربه الحالي، أولاريو كوزمين، على حساب نادي العين، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، ثم حسم «الملك» اللقب بركلات الترجيح بنتيجة 14-13، في واحدة من أكثر النهائيات إثارة في تاريخ البطولة.

ولا يُريد شباب الأهلي تكرار ما تعرض له في نهائي كأس رابطة المحترفين، حينما فقد اللقب لمصلحة الجزيرة، بالخسارة 1-2، ومحاولة الجمع بين لقبي الدوري وكأس رئيس الدولة، ليُتوج الفريق موسماً استثنائياً قدمه مع مدربه البرتغالي باولو سوزا، الذي حصد معه لقب السوبر الإماراتي، ولقب كأس السوبر الإماراتي القطري.

ويعول شباب الأهلي كثيراً على قدرات مهاجمه الإيراني، سردار آزمون، الذي سجل 25 هدفاً مع الفريق في مختلف البطولات، وكان أحد العوامل الرئيسة في بروز فريقه هذا الموسم، إلى جانب قائد الفريق كارتابيا، ولاعب الوسط سعيد عزت الله، والحارس المتألق حمد المقبالي.

ويملك الشارقة هو الآخر العديد من الأوراق التي قد تُرجح كفته في مباراة الليلة، وأبرزها الداهية، أولاريو كوزمين، الذي يُجيد التعامل مع مثل هذا النوع من المواجهات الكبرى، سواء على صعيد الإدارة الفنية أو التغيرات التي يُجريها، فضلاً عن صلابة خط دفاعه وحارس مرماه.

وتتكرر مواجهة شباب الأهلي والشارقة للمرة السابعة هذا الموسم في أطول سلسلة مواجهات يخوضها فريقين معاً في موسم واحد عبر تاريخ الكرة الإماراتية، ومن ضمنها خمس مواجهات في شهر واحد خلال مارس الماضي.

والتقى شباب الأهلي والشارقة للمرة الأولى، في أكتوبر الماضي، بالدور الأول لبطولة الدوري، وانتهت المباراة بفوز «فرسان دبي 2-1» قبل أن تنتهي مواجهة الدور الثاني بالتعادل السلبي.

وتواجه الفريقان مرتين في الدور نصف النهائي لـ«دوري أبطال آسيا-2»، وكانت نتيجة المباراتين واحدة وهي التعادل 1-1، قبل أن تحسم ركلات الترجيح تأهل الشارقة إلى المباراة النهائية.

كما تقابل الفريقان مرتين في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، انتهت الأولى بفوز شباب الأهلي 3-1، فيما انتهت الثانية بالتعادل 2-2، ليتأهل «فرسان دبي» إلى نهائي البطولة التي خسرها أمام الجزيرة.

وتأتي مواجهة اليوم في ظل ظروف متباينة بالنسبة للفريقين، حيث يخوضها شباب الأهلي بعدما حسم لقب الدوري لمصلحته قبل ثلاث مواجهات من ختام المسابقة.

واستفاد شباب الأهلي من سقوط الشارقة أمام مستضيفه الوحدة بثلاثية نظيفة، بعدما فشل في حسم اللقب بأقدام لاعبيه بالخسارة من الوصل 1-2، وهي الخسارة الأولى التي يتلقاها «فرسان دبي» على صعيد بطولة الدوري.

في المقابل، فضل الشارقة التضحية ببطولة الدوري آملاً انتزاع لقبَي كأس رئيس الدولة، ودوري أبطال آسيا 2 التي سيخوض مباراتها النهائية يوم 18 الجاري أمام فريق «ليون سيتي سايلورس» السنغافوري.