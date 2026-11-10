طرح تذاكر مباراة كأس السوبر بين العين وشباب الأهلي عبر بلاتينيوم ليست

أعلنت رابطة المحترفين، اليوم الثلاثاء، طرح تذاكر مباراة كأس السوبر التي تجمع بين العين وشباب الأهلي يوم 29 نوفمبر الجاري، على استاد محمد بن زايد، بأسعار تبدأ من 30 درهماً عبر منصة "بلاتينيوم ليست".

ويدخل العين المباراة بصفته بطلاً لدوري المحترفين وكأس رئيس الدولة في الموسم الماضي، متطلعاً إلى التتويج بكأس السوبر للمرة الرابعة في تاريخه، وإضافة لقب جديد إلى سجله.

في المقابل، يسعى شباب الأهلي، وصيف الدوري في الموسم الماضي، إلى حصد اللقب وتعزيز رقمه القياسي، بعدما توج بالبطولة سبع مرات من قبل.

وتوج الشارقة بلقب النسخة الماضية من البطولة، عقب فوزه على شباب الأهلي 3 / 2، فيما أحرز شباب الأهلي لقب نسخة 2024 /2025، بعدما تغلب على الوصل 4 / 1 بركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2 / 2.