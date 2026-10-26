وليد عبيد: حتا يطمح إلى بلوغ نهائي «الكأس»

أكد مدرب حتا، وليد عبيد، أن طموح فريقه لن يقتصر على الوصول إلى دور الثمانية من مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، وإنما يمتد إلى بلوغ المباراة النهائية، مشدداً على أن مواجهة الشارقة المقبلة تُمثّل تحدياً صعباً، لكنه ليس مستحيلاً، في ظل إيمانه بقدرة لاعبيه على مواصلة المشوار في البطولة.

وضرب حتا موعداً مع الشارقة في الدور ربع النهائي، بعدما تجاوز عقبة يونايتد في دور الـ16 بالفوز عليه بهدف من دون رد، أول من أمس.

وقال وليد عبيد لـ«الإمارات اليوم» إن حلم حتا ليس مجرد تخطي مرحلة في كأس رئيس الدولة، وإنما الوصول إلى المباراة النهائية، وهذا طموح مشروع بالنسبة لنا، وسنعمل على مواصلة المشوار، وتقديم المستوى الذي يساعدنا على تحقيق هدفنا.

وأضاف: «الشارقة يُعدّ من الفِرَق المتمرسة في المسابقة، بدليل تتويجه باللقب 10 مرات، ما يجعل المواجهة المقبلة صعبة وتتطلب استعداداً جيداً، لكن في الوقت ذاته مباريات الكؤوس تحمل حسابات مختلفة، ومن المهم أن نؤمن بقدراتنا على مواجهة أي فريق والفوز عليه».

وقال: «أي مباراة في الكأس، مهما كان طرفاها، تكون الحظوظ فيها متساوية بنسبة 50% لكل فريق، وسنتمسك بحلمنا في البطولة، ونسعى إلى أن يكون لحتا دور مهم في المنافسة».

دفعة معنوية كبيرة

وعن الفوز على يونايتد، أبدى مدرب حتا رضاه التام عن أداء لاعبيه، مؤكداً أنهم استحقوا التأهل عن جدارة، وأن الانتصار يمثل دفعة معنوية كبيرة للاعبين والجهاز الفني وإدارة النادي، خصوصاً في ظل الظروف التي مر بها الفريق خلال الموسم الحالي.

وقال: «أنا راضٍ كل الرضا عن الأداء الذي قدمه الفريق، وأعتقد أننا نستحق الفوز بشكل كبير، وهذا الانتصار يمنحنا دفعة معنوية مهمة، ويُعزّز ثقة اللاعبين بأنفسهم وقدرتهم على تحقيق أهدافهم»، وأوضح: «أن الفترة القصيرة التي سبقت المباراة فرضت على الجهاز الفني التركيز على الجوانب الفردية، والعمل على الحد من خطورة أبرز مفاتيح اللعب لدى المنافس، وقد أدى اللاعبون التدريبات بإخلاص وعزيمة عكست رغبتهم على تصحيح مسار الفريق»، وأضاف: «ركزنا خلال الأيام الأربعة التي سبقت المباراة على النواحي الفردية والمواقف الفردية، خصوصاً كيفية الحد من خطورة مهاجم يونايتد والجناح الأيمن والظهير الأيسر، وقد ظهر لاعبونا بصورة جيدة في المواجهات الفردية، ونجحوا في تنفيذ المطلوب منهم، وكانت تلك التكليفات كلمة السر في الفوز».

إغلاق صفحة «الكأس»

وشدد وليد عبيد على أن فريقه سيغلق صفحة كأس رئيس الدولة مؤقتاً، من أجل توجيه تركيزه إلى منافسات دوري المحترفين، إذ يتطلع إلى تجاوز المرحلة الصعبة التي يمرّ بها، وتحقيق نتائج تساعده على التقدم نحو المناطق الآمنة، وضمان البقاء.

وقال: «أغلقنا ملف الكأس في الوقت الحالي، وسنبدأ التركيز على الدوري، فنحن نؤمن بأنفسنا وبفريقنا، ولدينا الثقة بقدرتنا على تجاوز المرحلة الصعبة التي نمر بها، لكننا ندرك أن الأمر يحتاج إلى العمل والصبر والتقدم خطوة بخطوة نحو المناطق الآمنة».

وبيّن: «سنركز خلال فترة توقف الدوري القصيرة على بعض الجوانب الفنية، وتصحيح الأخطاء التي ظهرت في أداء الفريق، وأسهمت في تراجع نتائجه في الدوري، بهدف تحسين المستوى، والعودة إلى تحقيق النتائج الإيجابية التي تساعدنا على تحقيق هدف البقاء في دوري المحترفين».